– Kemény hetek vannak mögöttünk, hol karitatív események, hol csapatépítő programok megszervezése és lebonyolítása szerepelt a központban az életünkben. Most úgy érezzük, hogy egy kis pihenőre van szükségünk, hogy feltöltődjünk fizikailag és lelkileg is – mondta Jakabné Szilvia, a mátyásdombi édesanya. Ám mielőtt még kisebb „vakációra" vonultak volna elűzték a telet a hétvégén, a szombati esemény megkoronázásaként pedig darts versenyt is rendeztek.

– Szombaton egy kis farsangi buli keretében űztük el a telet Mátyásdombon! A kölyök klub jelmezes felvonulást tartott, ahol sok kis és nagy gyermek megmutathatta gyönyörű jelmezét. Voltak, akik hercegnő, vagy szuperhős gúnyát húztak, de akadtak olyan is, akik állatok bőrébe bújtak. A zsűrinek nehéz dolga volt a döntéskor. A legnagyobb tapsot mégis a három nagy lányunk – Dudar Rebeka, Dudar Eliza és Nagy Tímea – kapta. Rebeka például Amy Winehouse énekesnőnek öltözött, és mondanom sem kell a szám tátva maradt olyan hasonlóság volt köztük! A kisebbeknél harmadik helyen végzett László Szonja és Rácz Jázmina, míg a második Orbán Barnabás lett. Első helyen László Ramóna végzett boszinak öltözve. A jelmezes verseny és farsangi buli után pedig ismét darts verseny következett, amely ismét fergeteges hangulatot hozott. Köszönjük mindenkinek a részvételt!