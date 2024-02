Országos hírré nőtte ki magát Unger András, pákozdi körzeti megbízott január eleji esete, amikor szabadidejében mentette meg egy átfagyott, eltévedt idős asszony életét . A történet mély nyomot hagyott a rendőrben, aki máig nem érti, hogy keveredhetett a lefagyott, úttalan utakon át a sötét erdőbe az asszony.

- Nem érzem azt, hogy olyan nagyon sokat tettem, azt remélem, ezt mindenki megtette volna, ha éppen vele esik meg. De tény, ha mi nem vagyunk ott, nincs a véletlenek összjátéka, a családom figyelme, a kutyám furcsa ugatása, akkor az a néni nem éli túl a mínusz 10 fokos éjszakát – meséli a rendőr főtörzszászlós, aki a Gárdonyi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályán dolgozik, a körzeti megbízotti csoportot vezeti és a pákozdi körzeti megbízotti feladatokat is ellátja. Majd mesél kutyájáról, a fekete labradorról, amely ugyan gyakran ugatja a környékre tévedő szarvasokat, vadakat, ám ezúttal valami olyan elementáris erővel és hisztérikus hangon igyekezte felhívni családja figyelmét a bajra, ahogyan eddig soha. – Tudtuk, hogy nem úgy ugat, ahogy szokott, ezért mentem és néztem meg reflektorral, mi lehet az erdőszélen.

Unger András

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

A néni esete innentől ismerős, a rendőrség közleményben számolt be róla. A rendőr főtörzszászlós méltó volt hírnevéhez és elismeréseihez: a nénit otthonába kísérte, teával kínálta és mentőt hívott hozzá. Többet tett, mint ami a feladata lett volna: emberséggel kezelte a megoldandó helyzetet. Merthogy Unger András számára a rendőri, körzeti megbízotti feladat nem munka – hivatás. Ez szűrhető le legalábbis abból, amit elmesélt a feol.hu-nak.

Unger András 20 éve dolgozik a Gárdonyi Rendőrkapitányságon: itt kezdett s azóta is, rendületlenül dolgozik a helyi rendőrség kötelékében. A közrendvédelmi osztályon teljesít szolgálatot. Két gyermekével, párjával Pákozdon élnek, ahogy a szülei, nagyszülei, dédszülei is. Mondhatni tehát, hogy tősgyökeres pákozdi – ami bizony azt is jelenti, hogy ha Unger András lemegy a boltba Pákozdon, akkor maga a rendőrség sétál az utcán, akár egyenruhában van, akár civilben. Olyannyira helyi és olyannyira rendőr, hogy a lakosság bizalma szolgálatban és azon kívül is megtalálja őt. Ez a vérbeli kmb-s ismertetőjegye, ő legalábbis ebben hisz. Persze mindehhez – vallja -, kell a támogató háttér. Tudja, hogy életével példát kell mutatni, mondja, s példákat sorol, hová hívják előadni, milyen ügyekkel találják meg.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

– Csoda, hogy a párom ezt így tolerálja a kezdtek óta – mondja. És – emeli ki -, Bíró Andrásnak, a helyi polgárőrség elnökének, a település jelenlegi és korábbi vezetőinek és tisztségviselőinek, valamint nem utolsósorban szolgálati elöljáróinak is nagyon sokat köszönhet. De hogy mégis mi vezette a rendőrség kötelékébe? Erről is mesél. Érettségi után jelentkezett a rendőrség csopaki Oktatási és Kiképző Központjába, ahová fel is vették. Kemény kiképzés után, megfogyatkozott létszámú csapat tehette csak le a végleges vizsgákat, melyben András természetesen ott volt. A sikeres vizsga után azonnal Gárdonyba jött, ahol azóta is, 20 éve teljesít szolgálatot. Hivatás ez, szolgálat valóban – ez történetéből azonnal ki is derül. Lett volna lehetősége ugyanis más irányba tovább indulni, mégis maradt. Szociálisan érzékeny – a gyermekekkel kapcsolatos esetekre különösen odafigyel -, de a kábítószerrel összefüggésbe hozható ügyeket is nagy erőbedobással kezeli.

Negro, a fekete labrador nem hagyta abba az ugatást, ezzel mentette meg az asszony életét

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Sokszor elismerték már a munkáját: az Év Rendőre volt Gárdonyban, tizenkétszer kapott rendőrfőkapitányi elismerést, kétszer a pákozdi közbiztonsági tevékenységéért önkormányzati díjat, a legnagyobb elismerése pedig eddig Pintér Sándor belügyminiszter aláírásával „Az Év Rendőre Miniszteri Díj” közrendvédelmi kategóriában. Talán csak egy hiányzik még a képzeletbeli vitrinből, az „Év Körzeti Megbízottja” díj.

Az elmúlt évtizedek kalandos ügyeire mind élénken emlékszik: a legkeményebb esetektől kezdve, amikor szexuális ragadozókat üldöztek és fogtak el, odáig, hogy méregdrága traktorok után száguldoztak a napraforgó táblán egészen a legutóbbi esetig, amely országos hírré nőtte ki magát. Ezek megoldása mind hozzájárult az elismerésekhez.

- Láttam, átéltem nagyon sok mindent, de ahhoz, hogy eredményeket érjünk el – hangsúlyozza -, komoly csapatmunka kell.