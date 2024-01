Csütörtökön időközben pedig a kemoterápiás tabletták mellett elkezdődött a sugárkezelése is Melisszának, amit eddig szerencsére jól bír, de a több órás ingázás Kisláng és a Kékgolyó intézet között eléggé megterhelő, pláne úgy, hogy hat hétről van szó. Surányiné Szaniszló Szilvia édesanya köszönetet mondott a kislángi és mátyásdombi lakosoknak, akik segítették és támogatták kislánya felépülését. Végül hozzátette, hogy már dolgoznak Melissza hivatalos adószámán, hogy cégek is tudjanak adományozni, de az még – elmondása szerint – több hetet vehet igénybe. Addig is, aki szeretne segíteni az édesanya elérhetőségén megteheti a 0630/172 32 24-es telefonszámon.