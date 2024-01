A téma nem új, hiszen a szűrések, így a méhnyakrákszűrés fontosságát is sokszor és sok helyen hangsúlyozzák. Ennek ellenére ma Magyarországon az érintett nőknek csak mintegy 21 százaléka vesz részt ezen a vizsgálaton (ez a szám tíz évvel ezelőtt még 40 százalék körül mozgott). Ha körbenézünk a szomszédos országokban, látható, hogy mindenhol jóval magasabb a szűrési hajlandóság, Szlovákiában pl. 70 százalék felett van. Joggal vetődik fel a kérdés: mit csinálnak ők másként?

A harmadik leggyakoribb daganat

Sajnos igen kevesen gyűltek össze a Városháza Dísztermében hétfő kora délután, pedig a kérdés nagyon is jogos, a válaszok megtalálása pedig sürgető, hisz ahogy Bognár Beáta, szülésznő bevezető előadásában elhangzott: hazánkban a méhnyakrák a harmadik helyen áll a daganatos megbetegedések közötött. Annak ellenére, hogy évek óta igyekeznek felhívni a figyelmet a tényre: ez a fajta rák jó eséllyel gyógyítható, ha időben felfedezik. Ezt emelte ki köszöntőjében Östör Annamária, egészségügyi, sport- és társadalmi fenntarthatósági tanácsnok, az esemény védnöke is, aki elmondta, Székesfehérvár első között vezette be 2008-ban a HPV vírus elleni ingyenesen kérhető oltást a megyei jogú városok sorában. 2011 óta pedig van egészségfejlesztési terve, amelynek része a felvilágosítás, az ismeretterjesztés is.

Végre a nők keresik a megoldást!

Mindehhez Tóth Icó, a Mályvavirág Alapítvány elnöke, az Egészségfejlesztési Iroda mellett a keddi rendezvény másik szervezője hozzátette, fontosnak tartja, hogy erről a témáról, ami elsősorban a nőket érinti - de ma már tudható, hogy a HPV vírus nem csak a nőket fertőzheti meg -, végre a nők beszéljenek, hiszen nekik vannak tapasztalataik, ők tudják igazán megfogalmazni, milyen problémáik vannak a szűréssel, illetve mi az, ami működőképes. De legfőképpen ők tudják megmondani, mi tartja vissza a nők nagy részét a méhnyakrákszűréstől. Az is kiderült, a nőgyógyászok mintegy fele ma már nő és egyre nagyobb az igény rájuk, vagyis a férfi szakorvosoktól való ódzkodás egyre kevésbé lehet kifogás!

Túl kellene lépni a szégyenérzeten!

A bevezető előadásokat követően kerekasztalbeszélgetést tartottak, aminek meghívott vendégei részben szakemberek voltak, így Séllei Györgyi szexológus, Molnár Krisztina védőnő, Bálesné Elekes Rita, a SZÉNA Egyesület a Családokért elnöke, de elmondta véleményét Lakatos Gabriella, a Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, civilként pedig Torma Hanna, az Óbudai Egyetem hallgatója, valamint Zoltán Erika, énekes is. Utóbbi kifejtette, minden nőnek fontos lenne attól a pillanattól foglalkoznia ilyen tekintetben is magával, ahogy szexuális életet kezd élni. – Szerintem az egyik legnagyobb probléma, hogy a nők a meztelenség miatt ma is feszélyezve érzik magukat, ezért nem járnak nőgyógyászhoz. Ezzel együtt szégyellik az egészségügyi problémáikat is – pl. a hüvelygombát -, mert attól tartanak, „könnyűvérűnek” tartják őket. Ideje lenne ezen túllépni, hisz ez nem igaz! – mondta az énekesnő.

Akinek van véleménye és szívesen kitöltene a saját tapasztalataival kapcsolatban egy anonim kérdőívet, keresse fel a Mályvavirág Alapítvány honlapját (www.malyvavirag.hu), amit a főoldalon a lapozható hírek között a Gyöngy-percek menüpont alatt lehet elérni.