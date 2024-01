Az erősemberektől kezdve a testépítőkön keresztül a darts kedvelőknek egyaránt sportolási, felkészülési lehetőséget biztosítanak mostantól a Prémium Média & Sport Management Zrt. által kialakított termek – mondta lapunknak Szalai Adrienn, aki nagyon boldog, hogy immáron szűkebb hazájában is egy olyan létesítmény került átadásra, amely a külső időjárástól függetlenül is mozgásra invitálja a sportolni vágyókat.

Az átadón jelen volt Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője is, akinek közösségi médiában írt bejegyzésében a Prémium Média & Sport Management Zrt szakmai vezetőjének, Nagy Ákosnak az ünnepi gondolatait idézi: – Megérett az erősember sportág arra, hogy szintet lépjen. Ez a sport tudatos, lelkiismeretes munkát és felkészülést igényel fizikailag és szellemileg egyaránt - ezért is fontos mérföldkő ez a Magyarországon egyedülálló edzőközpont.

Varga Gábor mindemellett a sport és a mozgás fontosságára is felhívta a figyelmet: – Már a gyerekeknek is azt tanítjuk, hogy örömüket leljék a mozgásban, bármely formáját is űzik a sportoknak - mindemellett pedig még a testi-lelki egészségnek is javára válik. A magyarok ikonikus erősembere Toldi Miklós volt. Szívből kívánom, hogy az ő példáját követve legyen térségünk e sportág élharcosa és hírvivője! Sikeres versenyzést, jó edzést kívánok mindenkinek!