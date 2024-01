- A szépségápolás és egészségmegőrzés, mint központi téma a munkámból kifolyólag jött, így az első alkalommal kifejezetten olyan vállalkozókat és szakembereket hívtam meg a rendezvényre, akik ebben a témában dolgoznak és akik azon túl, hogy egymással is beszélgethettek, a vendégként érdeklődőknek hasznos tanácsokkal szolgálhattak, így közvetítve a jelszavunkat: különleges vagy! Novemberben aztán a közelgő karácsonyra való tekintettel olyan vállalkozókat is meghívtunk, akik egyedi, különleges termékekkel foglalkoznak vagy ilyen szolgáltatásokat nyújtanak a már említett jelszó jegyében – mesélte a kezdetekről Novekné Korán Gabriella, az ötlet gazdája, aki azt is hozzátette, a kezdeményezést az iparkamara is támogatja.

A héten csütörtökön, január 18-án rendezik a harmadik TEadélutánt és ezúttal már a vármegye más településeiről is érkeznek mikrovállalkozások, akik bemutatják azokat a szépségápolási, egészségmegőrző termékeket vagy szolgáltatásokat, amikkel foglalkoznak. – Az egészségnek számos összetevője van a bőrápolástól kezdve a mozgáson át a lelki egyensúlyig bezárólag. Utóbbi talán a legkevésbé kézzelfogható, megteremtésében sok minden szerepet játszhat, így például egy szép ékszer, vagy valamilyen különleges dísztárgy is. Ezért lesz közöttünk többek között ékszerkészítő és asztalos is. A Teadélutánok elsősorban nem „vásárok”, inkább lehetőség arra, hogy a résztvevők - legyen szó vállalkozókról, vagy vendégként érkezőkről – kellemes légkörben új emberekkel, új lehetőségekkel, új termékekkel találkozzanak, beszélgessenek, ötleteket cseréljenek, kapcsolatokat építsenek – magyarázta Novekné.

A mintegy kétórás program 17 órakor kezdődik és várhatóan 13 vállalkozó vesz rajta részt. És ha már Teadélután, természetesen tea is lesz! Aki szeretne elmenni, attól előzetes regisztrációt kérnek, amit a [email protected] e-mail címen várnak!