Először is boldog új évet kívánunk! A közösségi oldalra feltöltött képek tanúsága szerint, impozáns eseményeken léphetett fel a testvérével, Katával együtt?

– Valóban, szerencsére kijut a meghívásokból is! Rengeteget gyakorlunk együtt és külön is, hogy megfeleljünk az elvárásoknak. Mondanom sem kell, hogy leírhatatlan érzés még ennyi idő után is a lelkes közönség előtt fellépni, legyen az akármilyen rendezvény. Szilveszter előtt a francia All Star Game kosárlabda mérkőzésen szerepeltem, majd Katához csatlakozva szilveszter éjszakáján a sárvári Spirit Hotelben léptünk fel. Előtte pedig édesapámék karácsonyi műsorán vendégeskedtünk Szombathelyen, nagyobb családi körrel.

Bánhegyi Adrienn (b) szeretne több időt tölteni a családjával 2024-ben. A képen édesapjával (k) és testvérével Katával (j).

Fotó: Interjúalany

Azt már tudjuk, hogy igazi küzdő, aki soha nem adja fel, így bizonnyal az újévi fogadalmában is volt néhány cél, amit szeretne idén elérni. Elárulja, hogy mik lennének ezek?

– Januárban lesz pár fellépésük, többnyire Szlovákiában és Csehországban szerepelünk majd, ezután pedig az Egerben rendezendő országos válogató bajnokságon lépnek pályára akadémiánk növendékei, hogy kivívják a nyári Európa-bajnokságon való részvétel jogát. Nem volt újévi fogadalom, inkább egy jót aludtam január elsején az év utolsó napjait kipihenve. Ebben az évben szeretnék egy kicsit lassítani és a családot előtérbe helyezni.

Korábban nyilatkozta nekünk, hogy nem tett le arról, hogy áthajtásos ugrókötelezésben rekordot állítson fel. Idén is Székesfehérváron kívánja megugrani ezt a lécet, jobban mondva kötelet?

– Tervben van a rekord, és továbbra is kapcsolatban vagyunk az István Király Általános Iskolával, legutoljára a kihívás napja került szóba. A következő hetekben egyeztetünk és felmérjük, hogy mi lenne a legideálisabb megoldás.