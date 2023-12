A hagyományok szerint a János napján megáldott borok gyógyító hatásúak. Így tartják ezt Vereben is, ahol a Szőlőhegyen idén is várták a borász társakat a Kovács pincénél a szervezők. Érkeztek újborokkal Verebről, Lovasberényből, Pázmándról is, hogy Tallér Krisztián atya áldását kérjék nedűikre. Kovács Csaba, a szervező társaság tagja a feol.hu-nak elmesélte: a János-napi boráldás régi hagyomány Vereben, melyet még az önkormányzat kezdeményezett, mostanra azonban már ők folytatják. Míg korábban a templomban, mostanra a szabadban, a szőlőtőkék mellett áldják meg a borokat az eseményen. Így történt ez december 27-én, verőfényes napsütésben is, amikor a fehér abrosszal megtisztelt asztalra sorakoztatták a borászok az idei borokat.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

- Az áldott borokat vissza kell tölteni a hordóba a többi bor mellé, amely így megvédi a teljes tételt a betegségtől – tette hozzá a szervező. Verebről és a környékről sokféle bor érkezett: jó ugyanis itt a talaj a zenit, a rajnai rizling, az olasz rizling, a kékfrankos és a generosa fajtáknak, amelyekből vagy 30-40 palack is érkezett a János-napi boráldásra.