Ugyan, amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is illant, de amíg itt volt, addig felejthetetlen pillanatokat okozott. Visszahozta gyerekkorunk hóban gazdag ünnepi időszakát. A háromgyerekes váli anyuka, a fotósként dolgozó Fiskus Olga jóvoltából pedig dokumentálásra is került ez a csoda. A település különböző részeit fehér hótakaró borította, néhol dugta ki csak a fejét a hó alól egy-egy kis fűszál.

– Az újratervezés jegyében inkább kint töltöttük a 23-i egy részét, mert valahogy éreztük, hogy itt most nem lehet halogatni a sétálást. Természetesen született egy Ödönkénk is termetes pocakkal és répaorral, de sajnos már csak a fotókon terpeszkedik. A mű készítőjét is megörökítettük természetesen – olvasható a bejegyzésben.