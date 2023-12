A Magyar Kerékpáros Szövetség idén akkreditálta itthon az első versenysorozatot, a Pannon Pump Track Kupasorozatot, de maga a pump track továbbra sem létezik önálló szakágként a hazai szövetségben. Igaz, nemzetközi szinten sem. Mindezt Király Ármintól, az említett kupasorozat főszervezőjétől tudtuk meg, aki azt is elmondta, sporttörténeti jelentőségű, hogy az idén a kupasorozat mellett megtartották az első pump track országos bajnokságot is, ami a legmagasabb szintje a nemzeti versenyrendszernek. Ez jól jelzi, hogy van igény itthon a komolyabb pump track versenyekre, ugyanakkor azt is, hogy egyre nő ennek a sportágnak a hazai népszerűsége.

Népszerű alapozó szakág

- A pump track pályák aszfaltozott felületű, változó méretű és formájú, hullámelemekből és kanyarokból álló körpályák. A pályán egy speciális mozgásformával, az úgynevezett pumpálással kell haladni. A mozgás ezzel a ritmikus tömegközéppont áthelyezéssel folyamatosan fenntartható. Vagyis, ha az ember elég ügyes, tekerés nélkül tud körbehaladni a pályán. A pumpálás nagyon jól fejleszti a mozgáskordinációt, az állóképességet, illetve azokat az izmokat is, amik az adott gördülő sporteszköz mozgatásához szükségesek. A pump track pályákat ugyanis a kerékpár mellett rollerrel, gördeszkával, vagy görkorcsolyával is lehet használni – magyarázta Király Ármin, aki hangsúlyozta, a bringasportban a pump track alapozó szakágnak tekinthető, ami olyan alapmozgásformákra tanítja meg az embert, amelyek a kerékpársport bármelyik szakágában – legyen az BMX, hegyi kerékpározás, vagy éppen országúti kerékpár – jól hasznosíthatók. Személy szerint nem tartja elképzelhetetlennek azt sem, hogy egyszer olimpiai sportág válik a pump track-ből. Ennyi bevezető után térjünk a lényegre!

Gyorsan menni bárki tud! De ez nem elég!

Mennyire veszélyes sport ez, hiszen a hullámok és kanyarok ellenére igen gyorsan lehet haladni és sajnos több töréssel végződő baleset is történt már a pump track pályákon. – Úgy vélem, alapvetően nem egy veszélyes sportról van szó, habár a műfajban benne vannak az esések, és a borulások. Ám ezek elkerülhetők – mondta a szakember. Első körben érdemes megnézni, milyen típusú pályára készül felmenni az ember, mert vannak versenyzésre alkalmas „durvább” pályák és léteznek egészen egyszerű, akár kicsi gyerekek által is használhatók. Válasszák mindig a felkészültségüknek megfelelőt, mert – ahogy arra Király Ármin felhívta a figyelmet – gyorsan menni bárki tud, de kritikus helyzetekben jó döntést hozni, nem feltétlenül. Az egyensúlyt megtartani, a kanyarokhoz megfelelő ritmust választani nem mindig egyszerű.

A technikai képzettség mellett fontos a védőfelszerelés! A bukósisak alap és az sem árt, ha egy komolyabb darab van a fejünkön, ami az arcunkat – állat, szájat, fogsort, arccsontot - is védi. Emellett praktikus a hosszú kesztyű, amiből a betétekkel ellátott, protektoros kivitel még jobban védi az ujjperceket. Alap még a könyök-, és a térdvédő, a zárt cipőt és még nyáron is javasolt hosszú nadrágot is húzni. Ha még nagyobb biztonságban szeretnénk érezni magunkat, vegyünk protektoros mellényt, amiben szintén vannak bevarrt betétek.

Az első országos pump track bajnoki futamot szeptemberben Etyeken tartották

Fotó: Döme László Balázs

A biztonságos pályahasználat alapjai

- A biztonságos pályahasználat első lépése, hogy először mindig gyalogosan járjuk be a kört, hogy lássuk a kanyarokat, fel tudjuk mérni a hullámokat, a dőlésszöget, stb. Azután az első néhány kört is érdemes lassú tempóban, tudatosan, koncentráltan megtenni, azaz néhány tesztkört futni, hogy képesek legyünk megválasztani a helyes tempót és ütemet – tanácsolta a szakember, aki végül arra hívta fel a figyelmet, hogy ha szabadidős tevékenységként megyünk pumpapályára bringázni, ahol rajtuk kívül mások is vannak, alapszabályként az idősebbek figyeljenek jobban a kisebbekre, a haladók a kezdőkre. A pálya haladási irányát tartsuk be és ha van kijelölt be-, illetve kijárat, az ütközés elkerülése érdekében, mindig azt használjuk! A pályán sose álljunk meg, mert ez is balesetveszélyes lehet, hiszen akadályozhatja a többiek folyamatos haladását, ami pedig ennek a sportnak a lényege!

Ha betartják a szabályokat – amik egyébként minden egyes pálya mellett is ki vannak írva – biztosan élvezni fogják a kerékpározás ezen, viszonylag új műfaját!