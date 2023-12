Az ünnepek alatt valamennyi család és baráti társaság egy-egy szépen terített asztal körül gyűlik össze. Ilyenkor rend szerint finomabbnál finomabb fogások kerülnek a tányérokra, és sokszor nehéz is megállni, hogy ne együnk mindegyikből. Bőhmné András Kitti dietetikus viszont ezúttal is a mértékletességre hívja fel a figyelmet. Ugyanakkor a szakember a Feol Podcast vendégeként azt is elmondja, hogyan készíthetünk klasszikus fogásokat egészségesebb alapanyagokból.