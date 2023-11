A „déli végeken” szombaton pattannak motorra a Mikulások! – tudtuk meg Kissné Pető Erika szervezőtől, aki elárulta, hogy immáron a tizedik Mikulás Motoros Felvonulásra készülnek.

– Anno, 10 évvel ezelőtt öt kétkerekű indult útnak saját magunk és a gyerekek örömére, szórakoztatására, mára már ez a szám az ötvenen is túl van. Nagyszerű utat jártunk be és ha az égiek is engedik, akkor idén sem marad el ez a nagyszerű túra és szombaton és vasárnap is találkozhatunk a gyerekekkel, akiket szaloncukorral és nagy élménnyel szeretnénk megajándékozni – tette hozzá Erika, aki a részletekről is tájékoztatta a feol.hu-t:

Mikulás lányok, Ördög lány...

Fotó: Interjúalany

– A Fekete Sas Motoros Nemzetség tagjaival már bő egy évtizedes barátságot ápolok, így nem volt kérdés, hogy a kulturális tevékenység idén sem maradhat el! December 2-án , szombaton a lajoskomáromi Eresz étterem előtt gyülekezünk 11:15-től, hogy azt Középbogárdot (Tájház, 12:00), Lajoskomáromot (Új piactér, 12:30), Mezőkomáromot (művelődési ház parkoló, 13:00) és Felsőnyéket (központ, 13:30) is érintve eljussunk a célállomásig, a szabadhídvégi söröző előtti parkolóig. A település gyerkőceit szaloncukorral és apróságokkal ajándékozzuk meg, természetesen mikulás jelmezben. Vasárnap pedig Polgárdi - Mezőszentgyörgy - Lepsény lesz az útvonal, gyülekező AVIA benzinkútnál 10 órakor. December 9-én, a megyeszékhelyre, Székesfehérvárra érkeznek a lelkes motorosok, szintén nagy szakállal és feltöltött puttonnyal. Mindenkit szeretettel várunk! – zárta gondolatait.