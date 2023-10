A település ősi részén, a festői szőlőhegyen található levendulás ház és annak kertje a Halloween közeledtével egy kicsit átalakul – tudtuk meg a házigazdától, Boni Lindától aki elmondta, hogy október 14-től a tökök kapnak főszerepet, majd a hónap végén egy különleges utazásra várják a bátor családokat és ifjakat.

– A levendula mellett egy kisebb területen töktermesztéssel is foglalkozunk, így ilyenkor az egész ház és az udvara két hétig őszi színekben és dekorációban pompázik. Október 14-től hétköznaponként 14:00-17:00 óra között, míg hétvégén már kora délelőttől, 9 órától várjuk az érdeklődőket – kezdte beszélgetésünket, majd a részletekre is kitért: Hogy ne otthon kelljen a tökfaragással, festéssel koszolni, aki szeretné nálunk ezt is megteheti, sőt szépségversenyre is be lehet nevezni az installációkat. Aki pedig a legtöbb szavazatot kapja az alkotására, értékes nyereményekkel gazdagodhat. Ezen felül lesz itt minden, így étlen-szomjan nem marad senki: kemencében sült tökök, sütőtök itóka és egyéb nyalánkságok – mondta majd egy különleges programot is belengetett, ami tavaly indult útjára: – október 28-án a Nagykarácsonyi Élmények Erdejében fergeteges Halloween partyt szervezünk, ami már a tavaly is nagy sikert aratott gyerekek és felnőttek körében egyaránt. Több mint kétszáz látogatót tudtunk rettegésben tartani – mosolyogta el magát a bátorságpróba kapcsán, majd azt is hozzátette, hogy utóbb említett rendezvényt az Együtt Nagykarácsonyért Egyesület tagjaival, önkormányzati és civil segítséggel közösen hozták létre. Mint mondta, egy napra az egész erdőt benépesítik ijesztő figurákkal, kreatív feladatokkal és sok-sok csokival, jutalommal.