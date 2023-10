Különös kegyetlenséggel, előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt ítélték el Greskó Zsoltot: annak idején foglalkozott a hírrel a média. A bíróság az akkor fiatal felnőttnek számító férfi szabadságvesztését 2002-ben súlyosbította életfogytiglanra azzal, hogy leghamarabb tizenöt év múlva bocsátható feltételesen szabadlábra. Ha egy évvel idősebb a gyilkosság napján, talán soha nem engedik ki a rácsok mögül. Azt a tizenöt évet leülte az utolsó napig, de szabadulása napján már egy másik ember hagyta el a büntetés-végrehajtási intézetet. A FEOL Podcastjában őszintén beszél korai éveiről, majd az alvilágról, amelynek igazi nehézfiúként tagja lett, a súlyos bűnről, amelynek elkövetője volt, de arról is, hogy kilenc év után miként tért meg a börtönben és lett hirdetője Isten evangéliumának. Hallgassa meg a történetet, amely annak bizonysága, hogy a legmélyebb sötétségben is meg lehet látni a fényt, egy végképp elveszettnek látszó, bűnös élet is magában hordozza az újjászületés reményét.