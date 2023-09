Saját bevallása szerint Baffi Katát mindig vonzották az extrém kalandok, és bár korábban már szerzett magashegyi élményeket, nem volt biztos benne, hogy el kell indulnia a Himalája hatezer méter fölé nyúló hegyére, az Islnad Peak-re. Aztán a legutóbbi karácsony két jelet is magával hozott számára, amelyek nyomán a döntés is egyszerűbb volt. A felkészülést követően Kata becsomagolta a szükséges felszerelést és útnak indult. Persze ez koránt sem ment ilyen egyszerűen. Hogy milyen nehézségekbe ütközött? Küzdött-e félelemmel az út során? Visszamegy-e meghódítani az Island Peak-et, amit most az időjárás megakadályozott? Többek között ezekre a kérdésekre is válaszol Baffi Kata a Feol Podcast vendégeként.