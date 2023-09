Nemzetközi agárkiállítás szervezésére készül Haller Zoltán, az Agár Klub elnöke, aki az előző években az agárdi tóparton várta agármustrára a világ minden tájáról az érdeklődőket, tenyésztőket, kiállítókat. Már akkor sokat mesélt édesapjáról, aki előtt tisztelegve régimódi, 50-es, 60-as évek stílusát idéző dekorációkkal, öltözetekkel és műsorral várták a résztvevőket. Ám a 2022-es kiállítás utolsó napján tragédia történt: Zoltán édesapja, Haller Tibor hirtelen elhunyt.

- Ezért gondoltam azt, hogy az utolsó régimódi stílusú agárkiállítást szervezem – árulta el könnyeivel küszködve a feol.hu-nak a szervező. Szeptember 16-án a nádasdladányi Nádasdy-kastélyban lesz az esemény, angol címmel, hiszen sok nemzetközi szaktekintély és kiállító érkezik: Final Old Style Magic Sighthound Festival (Utolsó Régi Stílusú Varázslatos Agár Fesztivál) néven szervezi meg a kétnapos kiállítás első napján a retró hangulatú eseményt.

- Old timer autók, gólyalábasok, papírból kutyát hajtó bohócok, műsorok, régi zene várja a látogatókat ezen a napon – sorolja Zoltán, kiemelve, hogy ezúttal is várják a retró stílusú öltözetben érkezőket a fesztiválra. A Legjobb felöltőért járó díjat Shane Tusup adja át a győztesnek.

- Nemzetközi bírók érkeznek az eseményre, köztük például brazil és chicagói szakemberek, akik még sosem bíráltak a kontinensen – tette hozzá a szervező a klubkiállítás kapcsán, amely szeptember 17-én is tart még. A klubkiállítás látogatói ritka és ismert agarakkal is találkozhatnak, ugyanis nevezhető afgán agár, saluki, orosz agár, skót szarvasagár, ír farkasagár, angol agár, whippet, továbbá magyar agár, kis olasz agár, azawakh, arab, lengyel, spanyol agár, illetve basenji, fáraókutya, ibizai kopó, portugál kopó, kanári-szigeteki kopó, cirneco dell'etna, silken windsprite, silken windhound, taigan, tazy és hortaja is.