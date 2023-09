Volt olyan társaság, melynek tagjai már a kakaskukorékolása előtt megérkeztek a sportpályára. A helybéliek ekkor már reggel elszürcsöltek egy csésze feketét és kezdődhetett a munka. Előkerültek a padok, épültek a sörsátrak. A falu központjában lévő sportpálya pedig a legalkalmasabb helyszínnek bizonyult a Pörköltöző megrendezésére. Kényelmesen elfértek a csapatok tűzrakó helyei, a kondérok, a bográcsok, az üstök. Indulhatott a verseny! Baráti társaságok, munkatársak, civil szervezetek próbálták felülmúlni egymás főztjét. Elkezdtek rotyogni 13 bográcsokban a különféle ételek, melynek illata hamar belengte az étert. A csülöktől, a kakason és a vadhúson keresztül a pacal pörköltig mindenféle finomság készült.

Forrás: Önkormányzat

Mindeközben néhány méterrel odébb elkezdődött a kispályás foci bajnokság, de a lurkók sem panaszkodhattak. Délelőtt a gyerkőcök legnagyobb örömére volt légvár, íjászat, gumikerekes hordó vasút, népi kosaras körhinta, csillámtetkó, arcfestés és lufihajtogatás. A mini játszótérről pedig jókedvű nevetés hallatszott. Hinta, csúszda, homokozó, játszószőnyeg és labdás medence várt a legkisebb vendégeket.

Varga Gábor, Dél-Fejér országgyűlési képviselője és Husvéth Imre, Alsószentiván polgármestere is tiszteletét tette a rendezvényen.

Fotó: Sebestyén Bálint

A tikkasztó hőség ellenére a sportpályán felállított rendezvénysátor telis-tele volt érdeklődőkkel kora délutánra, mindenki a hivatalos megnyitót és az ünnepélyes eredményhirdetést várta, hogy kiderüljön, hogy főzésben, vagy éppen a labdarúgó tornán, kik voltak a legjobbak. Nyitányként Albertné Tiringer Mária polgármester köszöntötte a versenyzőket és minden kedves érdeklődőt, köztük Varga Gábor országgyűlési képviselő megtisztelő jelenlétét. Beszédében kiemelte, hogy a rendezvény egy igazi helyi és térségi összefogás eredménye, ami nem jöhetett volna létre, ha nincs az a rengeteg önzetlen és jó szándékú segítő, akik anyagi, vagy tárgyi felajánlásokkal hozzájárultak. Külön megköszönte Cece Nagyközség Önkormányzata és Mezőszilas Község Önkormányzata segítő együttműködését a rendezvény sátor és a színpad biztosítása kapcsán. Az önkormányzati dolgozók és a helyi önkéntesek áldozatos munkája sem maradt szó nélkül.

Fotó: Sebestyén Bálint

De visszatérve a falunapi versenyek legjobbjaira. A főzőversenyt a három tagú zsűri elnöke Theisz Imre összegezte, aki Soponyáról érkezett és ő maga is díjnyertes a főzés terén. Elmondta, hogy Steidl János mezőszilasi polgármesterrel és Kardos Tamás jegyzővel igen nehéz dolguk volt, hiszen az ízek mellett a tálalás is sokat nyomott a latba. Mindenki Izgatottan várta, hogy végre kiderüljön, hova is kerül idén a szép, díszes vándor fakanál. A legboldogabbak a Bogárdi Lovasbarátok lehettek, míg a második helyet Seper László szerezte meg a Nagy Testvérek előtt. Különdíjban részesült a Cecei Általános Iskola és a legszebb tálalásért, míg a különdíjat a Sáregresi Népdalkör vihette haza. A focikupát az Alsószentiván gárdája hódította el a sáregresi és a tamási csapata előtt. A legjobb kapus díját Sohonyai Dávid kapta és a gólkirály Somogyi Dávid lett.

Egymást követték a fellépők, a Jó Laci Betyár is megmutatta magát a színpadon.

Fotó: Sebestyén Bálint

Mindezek után elsőként a Jó Laci Betyárnak adták át a színpadot, aki jól meg is alapozta a további műsorok hangulatát. Egymást követték még a fellépők - Sáregresi Népdalkör, Tendance Tánccsoport, Szabó Ádám harmonikaművész-énekes és a Mezőföldi Kistücskök Néptánccsoport. Az élménydús nap egy jó kis retro discoval zárult DJ Debreczeni Imikével és kedves kollégáival.