A Szent István ünnepe köré szervezett összművészeti fesztivál valóban közösségteremtő szerepet tölt be, hiszen összehozza az embereket, mosolyt csal az arcukra, sőt akár régi, már-már elfeledett ismerősöket is előránt a cilinderből. Így történt velem is...

Paár Julcsi Kerekerdő mesekoncertje. Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Bandukoltam az Országzászló téri színbad felé, miközben a Koronázási Ünnepi Játékok színes programját böngésztem az okosnak vélt telefonomon. „Gyerekkoncert, ez jó lesz!" – kiáltottam fel magamban, jobbra balra fordulva belebotlottam a fellépő Paár Julcsi énekesnőbe. Egymásra néztünk, és akkor esett le mindkettőnknek a tantusz: az egykori lónyaisok összetalálkoztak! Régi iskolatársként üdvözöltük egymást, megtapasztalva a találkozás örömét. Aztán mentünk a dolgunkra: ő a színpadra, én pedig a kamera mögé. Hát igen, a véletlen, amely olyan váratlan helyeken is felbukkanhat, ahol te magad sem számítasz rá.

