Megyek az utcán, szemét mindenütt. Az eldobált papír és egyéb hulladékok úgy borították el a pesti Duna-part világosszürke, térkővel lerakott járdáját, hogy csupán itt-ott látszik egy kisebb-nagyobb világos folt. Csikk is van persze, a padok alatt, előtt, mellett. Éppen azon gondolkoztam a napfelkelte fényénél, hogy vajon meddig érne el? Talán Székesfehérvárig is? Persze tudom, hétvége reggel van, egy átbulizott éjszakával a hátunk mögött és időt kell hagyni, mire gondosan feltakarítják. De kérem, talán el sem kellene dobni! A parkban dorbézolóknak szívesen a figyelmükbe ajánlottam volna a legközelebbi szemétgyűjtőt! Emberek! Ne csak otthon legyünk tisztaságot féltőek, hanem akkor is, ha kilépünk házunk kapuján az utcára!