„Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess.” – ezekkel a nemes gondlatokkal, államalapító királyunk intelmeivel köszöntötték a megjelenteket pénteken délután a helyi művelődési háznál. Tábiné Nyúl Gabriella képviselő és egyben a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője beszédében emlékeztette a jelenlévőket a múlt hőseire, akik nélkül ma nem lehetnénk itt. Kiemelte, annak fontosságát is, hogy a Szent István-i örökséget megőrizzük mi magyarok és továbbadjuk majd gyerekeinknek, unokáinknak abban bízva, hogy ezt ők is megbecsülik.

Ezt követően Farkas Imre polgármester mondta el ünnepi gondolatait.

– Aki rendszeresen jár hozzánk ide Előszállásra már tudhatja, hogy az augusztus 20-ai megemlékezés a leghangosabb, legzajosabb rendezvény nálunk az év többi rendezvényéhez képest, de mi ennek örülünk a legjobban. Ahogy már az előttem szóló intézményvezető asszony is mondta, emlékezünk államalapító Szent Istvánra, az új kenyérre, illetve polgárrá fogadjuk a gyerekeket. Amikor Szent Istvánra emlékezünk kicsit gondolunk a múltra, amikor majd polgárrá fogadjuk a gyerekeket, akkor majd gondolunk a jövőnkre, hisz ők lesznek a jövő reménységei.

Fotó: Tábiné Nyúl Gabriella

Utánanéztem, 2000-ben a millennium évében volt a legelső ilyen alkalom, ez a 24. El kell mondanom, hogy ennyi gyereket, szám szerint 29-et még soha nem fogadtunk polgárrá. Ha majd iskolába mennek már majdnem két osztálynyi gyermek lesz ezekből a gyerekekből. Úgyhogy én most azt üzenem innen is, hogy remélem, hogy 10-12 év múlva majd találkozunk matematika órán az iskolában. Mondandómat pedig azzal zárnám, hogy kívánok mindenkinek jó egészséget, különösen ennek a 29 gyermeknek. Kívánom, hogy tartalmas és hosszú életük legyen nekik itt, Előszálláson. – fogalmazott a faluvezető.

Fotó: Tábiné Nyúl Gabriella

A rendezvény az ünnepi műsorral folytatódott, melynek keretében szavallatok hangoztak el, majd megszegték és szétosztották az új kenyeret, amit Tábiné Nyúl Gabriella sütött. Ezután a felemelő perceké volt a főszerep: a polgármester hivatalosan is polgárrá fogadta a 29 csöppséget.