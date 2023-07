Mint azt a szervezőtől megtudtuk, több turnus váltotta egymást az elmúlt három hétben. A részletekről Karácsony András számolt be:

– Az első héten tizenöt létszámmal számoltam, ám végül tizenkilencen alkották a csapatot. Hétfőn a piac téri térkövet színezték ki a gyerekek aszfaltkrétával. Délután a játszóteret vettük birtokba az ebéd utáni csendespihenőt követően. Kedden Kovács István egykor olimpiai fáklyafutó jött hozzánk. Nagyon érdekes előadást tartott nekünk, és lehetőségünk volt az eredeti fáklyát is kézbe venni, és futni vele egy pár métert. Szerdán sportos délelőttöt tartottunk, csütörtökön kishajókat hajtogattunk, amit vízre is bocsátottunk a Malom csatornán. Pénteken kézműveskedtek a gyerekek, délután pedig az elmaradhatatlan bulit tartottuk meg. Az ebédet az óvoda konyhája biztosította számunkra, amit ezúttal is köszönünk. A tábort az önkormányzat támogatta anyagilag, így a szülőknek nem kellett hozzájárulniuk a tábor költségeihez.

Kovács István, egykori olimpiai fáklyafutó is meglátogatta a gyerekeket Kálozon.

Fotó: Karácsony András

Ezt követően csak a hétvégén volt csend a Faluházban, a hét elejétől (június 26.) harminc gyerek vette birtokba ismét, de most a Gyermekjóléti szolgálat vezetésével került megrendezésre a tábor.

– Hétfőn kézműveskedtek, kedden moziban voltak Fehérváron, szerdán a Koronás parkot vették birtokba, csütörtökön a faluházban maradtak, fenséges ebédjüket palacsintával koronázták meg, de még egy fagyizást is megejtettek – folytatta Karácsony beszámolóját – Pénteken légvárral és pincebulival zárták a hetet. Ezen a héten az ellátást helyi önkéntesek segítségével oldották meg nagyon változatosan. Volt lángos, krumplis tészta, palacsinta, de rizses hús is. Az önkormányzat ezt a tábort is támogatta, a szülők legnagyobb örömére. S hogy ne maradjuk sokáig tábor nélkül, így jövő héten is van egy tábor, méghozzá a református egyház szervezésében, ám ehhez csak az ebédeltetésre veszik igénybe a faluházat, de még itt is két részletben tudják majd a 40 főt megebédeltetni – zárta gondolatait a kálozi faluház közművelődési szakembere.