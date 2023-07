Az indulók megkötés nélkül bármilyen étel elkészítésére vállalkozhatnak, egyetlen kritériumnak kell megfelelni? finom legyen!

A szervezök ígérik, hogy az alaklomra csapatonként egy főzőhelyet és egy sörpad garnitúrát biztosítanak. Nevezni már most is lehet messenger üzenetben Gombaszögi-Szalai Tímeánál vagy a [email protected] email címen esetleg a 0630-352-3136-os telefonszámon. Nevezési díj csupán egy tombolatárgy.

Mivel korábban már nagy sikert aratott a rétessütő verseny, idén ismét lehet nyújtani a tésztát és készíteni a legváltozatosabb töltelékeket édes és sós változatban egyaránt.

A rétes mellett most újdonsággal is lehet készülni. Első alkalommal várják a település legfinomabb cipóit a kenyérsütő versenyre. Az elkészült réteseket és a kenyereket a fesztivál napján adhatják le a zsűri asztalánál, 13:30-ig. Nevezni az említett lehetőségeken lehet, nevezési díjat a sütő versenyekre nem kérnek.