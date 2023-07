A pesti magángyűjtő, Sárosi István képeslapkollekciójával már az ország több könyvtárában is megfordult, most pedig Székesfehérváron mutat be ismét egy válogatást. Néhány hónappal ezelőtt kiállításának központjában a hölgyeké volt a főszerep, ezúttal pedig a téma nem is lehetne aktuálisabb: utazás!

– A közlekedés fejlődése, valamint a megfelelő anyagi lehetőségekkel rendelkező réteg számszerű növekedése az utóbbi évtizedekben a turizmus robbanásszerű fejlődését tette lehetővé. A szabadidőben történő utazásoknak több célja is van, melyek átfedésben is lehetnek egymással. Egyik utazási célpont a vizek (tengerek, tavak, folyók) partján lévő üdülőhelyek, melyek kellemes időjárással, kényelmes strandokkal várják a pihenni vágyókat, elsősorban a gyerekes családokat, és a nyugdíjasokat – mondta a feol.hu-nak Sárosi István képeslap-gyűjteményéről.

Válogatás a hamarosan nyíló tárlat képeiből.

Fotó: Sárosi István gyűjteménye

Hozzátette, hogy utazásoknál fontos szempont lehet a célállomás kulturális látnivalóinak megtekintése, ide tartozik a korábbi korok építészeti emlékei, a múzeumok, de a modern kor építészeti alkotásai is. Ez természetesen a július 4-től látható kiállításán is megjelenik, nem beszélve a gyönyörű tájakról és a hozzá tartozó növény- és állatvilágról, valamint a zarándokhelyekről sem.

A VMK Tolnai utcai tagkönyvtárába látogatók a tárlatot egészen a hónap végig láthatják az intézmény nyitvatartási idejében.