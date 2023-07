A kovácsok, késkészítők és más kézművesek közül egy kicsit „kilógott” a sorból egy olyan eszközzel, amelyből rövidesen, ha a mester törekvését siker koronázza, akár Hungarikum is válhat. Az egykori bakonyi szénégetők ősi ételkészítő különlegessége, a sütődiszkosz ma már a Fejér Megyei Értéktár része. Ezt a különlegességet igyekszik népszerűsíteni, mert lelkesen vallja: ez a csaknem elfelejtett sütési mód olyan gasztronómiai élményt kínál 21. századi kipróbálójának, amely párját ritkítja még egy olyan gazdag konyhaművészettel bíró országban is, mint amilyen hazánk. De vajon melyik a készítő, Fehér Csaba kedvenc étele, és azt miként kell elővarázsolni? Egyebek mellett ezt is megtudhatja a FEOL Podcast riportjából: nézze és hallgassa meg velünk!