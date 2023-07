Nyüzsgő, kellemes péntek este köszöntött a sukorói EFOTT-ra július 14-én. A fesztivál várva várt vadonatúj show műsora, az EFOTT Legends visszarepítette a múltba a magyar slágerek kedvelőit: egy színpadon láthatták a rajongók Nagy Ferót, Zalatnay Cinit, Karácsony Jánost, a Neoton Família Sztárjait, Schoblocher Barbarát, Lábas Vikit, Kéri Andrást (Columbo), Király Viktort és a BSW-t is. Rendhagyó műsor volt ez, melyben a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói vitték színpadra a 80-as, 90-es éveket, s közben persze olyan felejthetetlen magyar slágerek szólaltak meg, mint az Elfelejtett szó, a Holnap hajnalig, a 220 felett, a 8 óra munka, a Gyere, kislány, gyere, a Tölcsért csinálok a kezemből, a Zene nélkül mit érek én vagy A Dal a miénk.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Óriási bulit csapott a Wellhello, a Dzsúdló és a Halott Pénz is, de itt volt a 4Street, a Blahalouisana és a Margaret Island is. Ahány színpad, annyi stílus és buli, közben pedig ismét számos előadás, konferencia, beszélgetés várta a fiatalokat a fesztiválon. Így lesz ez július 15-én, szombaton is, amikor fellép a Follow the Flow, Byealex és a Slepp, az Azahriah és Majka.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Fotógaléria: a kép bal alsó ikonjára kattintva további fotók érhetők el!