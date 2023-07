A Panoráma-busz első állomása: Székesfehérvár

"Karcsú, égőpiros testű autó- busz suhan hétfőn délben Székesfehérvár központjába, a Szabadság térre. Utasai és a kísérőszemélyzet az IKARUS gyár új büszkeségét, a Panoráma autóbuszt kísérik első próbaútjára" - ez akár a magunk mögött hagyott hétvége krónikája is lehetne, ugyanis szombaton is szállított utasokat egy pár évvel ezelőtt felújított, de már sokat szolgált Ikarus kabrióbusz. De 1963-ban, méghozzá ezen a napon jelent meg a fenti mondat, az újságíró pedig így folytatta írását: "- A 36 személyes busz teljesen nyitott, felhúzható színes tetővel és oldalfalakkal. Minden ülés mellé apró hangszórót szereltünk, amelyek az idegenvezető tájékoztatásait közvetítik majd az utasoknak." Hozzátette: "S búcsúzóul csak annyit: reméljük, hogy a Panoráma nyári balatoni „főpróbája” után jut a szép, új idegenforgalmi járművekből Székesfehérvárnak is." Hiszen a cikkből kiderül, a látogatóba érkezett jármű egész nyáron a Balatonnál állt munkára készen.

Gólzápor Pusztaszabolcson

"A vasutasnap alkalmával Pusztaszabolcson barátságos labdarúgó-mérkőzést rendeztek. A pusztaszabolcsi MÁV Haladás megyei I. osztályban szereplő csapatának ellenfele a helyi öregfiúk csapata volt. A gólzáporos találkozón 6:5-re nyertek az öregfiúk, s a mintegy 300 főnyi közönség nagyszerűen szórakozott" - jelentette a hírlap tudósítója 1973-ban ezen a napon.

Hírlapkézbesítők

"Hosszú évek óta minden nyáron a diákok a legjobb segítőtársaink. Tizenhat éven felüliekre alapozunk. Akad olyan fiatal is, aki már az egyetemen koptatja a padokat, a nyarat mégis nálunk tölti, munkával" - válaszolta Cser János, a székesfehérvári 2. számú postahivatal vezetője arra a kérdésre, hogyan oldják meg a hírlapok kézbesítését a nyári hónapokban? A cikkből megtudhattuk, általában egy hónapban a diákok fizetése 2100- 3200 forint körül mozog, napi 4-5 munkaóra mellett. "Már júniustól foglalkoztatjuk őket hírlapkézbesítőként. Akkor tízen voltak, júliusban már tizenöten és még augusztusban is számítunk a munkájukra, körülbelül 15 fiatal helyettesíti a pihenőket." - nyilatkozta Cser János 1983-ban.