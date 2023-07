1342. július 16-án meghalt I. Károly – közismertebben Károly Róbert – Magyarország első Anjou uralkodója, aki véget vetett az Árpád-ház utáni interregnum időszakának. Károly Róbert stabilizálta királyság gazdasági, politikai és katonai helyzetét és uralkodása alatt a régió vezető hatalmává emelte az országot.

Károly az Anjou család nápolyi ágából származott, és jogosultságot formálhatott a magyar koronára anyai ágon, mivel dédunokája volt V. Istvánnak. Apja, Martell Károly herceg már korábban trónkövetelőként lépett fel Magyarországon. Károly Róbert követői között a bárói családok – mint például a Kőszegiek, Csákok, Abák – nagy hatalmat szereztek és a köznemesek is familiárisi sorba kényszerültek. Az oligarchák elleni küzdelem során Károly Róbert jelentős győzelmeket aratott, és végül képes volt uralma alá hajtani az ország nagy részét.

Károly hatalmát azzal erősítette meg, hogy honorokat – tisztségeket illetve birtokokat – adott támogatóinak és tisztségviselőinek, de kedve szerint vissza is vonhatta ezeket.

Regnálása alatt visszaszerezte az egykori királyi földeket és megszilárdította az uralkodói hatalmat. Gazdasági szempontból sikeres időszak volt ez az ország életében, amihez hozzájárult az uralkodói jogon beszedett regáléjövedelmek bevezetése és a bányabérek beszedése is. A bányászat uralkodása alatt annyira fellendült, hogy Magyarország adta Európában az aranytermelés háromnegyedét.

Károly kulturális fejlődést is elősegített, és a lovagi életforma elterjedésével a lovagi költészet is népszerűvé vált hazánkban.

Külpolitikai téren az uralkodó sikeresen működött együtt más uralkodókkal, például I. János cseh királlyal és I. Ulászló lengyel királlyal. A visegrádi királytalálkozón sikerült kiszabadítani Magyarországot a bécsi kereskedők befolyásától. Azonban hadserege már kevéssé volt sikeres a déli szomszédokkal szemben, például a szerbek elleni hadjáratok során.

Károly uralkodása során Magyarország jelentős fejlődésen ment keresztül, és az ország Közép-Kelet-Európa vezető hatalmává vált, pedig királyi hatalmát majd tíz évbe tellett megszilárdítani és elfogadtatni a hatalmaskodni kívánó magyar nagyurakkal. Ez idő alatt háromszor tették a fejére a magyar koronát, mire 1310. augusztus 27-én Fehérváron minden kritériumnak megfelelően, – ezáltal érvényesen – Magyarország királyává koronázhatták. A király az erős hatalom és gazdaság kiépítésével tette lehetővé fia Nagy Lajos számára, hogy a későbbiekben hódító hadjáratokba kezdjen, és valóságos birodalmat építsen az országból. 1288-ban született Nápolyban.