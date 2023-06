Fantasztikus hír – mondhatnánk szenzáció – jelent meg a Csóri hírek, információk, események közösségi oldalon. A bejegyzés szerint, hosszú szünet után, ismét megnyílt a híres csárda Csóron, amiről így szól a Fejér Kurír! beszámolója:

“A közelmúltban alapjaiban felújított csárda belső építészeti hangulata a 60-as, 70-es idők hangulatát példázza. Külseje is a régi idők autentikus építészeti stílusát követi. A cikk készültének időszakában nagyon sokan tisztelték meg a megnyitót. A csárda 34 év csendben tűrt időszaka után nyitott a nagyközönség számára 2041. augusztus 17-én. Terasszal és a két étteremmel együtt, egy időben 120 fő kényelmes kiszolgálására van lehetőség. Étlapján a magyaros ízek találnak majd lelkes rajongókra. Az alapanyagok a település gazdáitól szerzendő be többek között.

Így a közeli beszerzési források miatt az étlap árai mérsékeltek lesznek - nyilatkozta Cserszegi Velemér tulajdonos, egyben a Kft. vezetője. A megnyitón ott volt a település önkormányzatának kereskedelmi és szolgáltatói osztály osztályvezetője, aki kérdésünkre hangsúlyozta,- a település holt településéből, immár a nemrég nyílt szolgáltatói szférához tartozó szolgáltatói, kereskedelmi üzleteivel vonzza távolról is az embereket, így már zajosabb az itt élők élete. A 4 éve megépült Mátyás lakópark 172 db lakásával, kb. 450-500 fővel emelte a település lélekszámát. A kiváló ötletnek bizonyult beruházásnak az adott lendületet, hogy a település a legjobb helyen fekszik - folytatta ismertetőjét. A megyeszékhely komótosan közlekedve is 15 perc alatt elérhető, közeli a Balaton és a Velence tó is. Jól járt, aki a településre költözött - zárta szavait az osztályvezető.”

Vélhetően Marty McFly adta hírül a Fejér Kurírnak, miközben Dokit kereste eszeveszetten a jövőben és – megcsúszva időben és térben – éppen a Csuka Csárda megnyitó ünnepségére érkezett Csórra, némi ételmaradékot tankolni a biodízelhez. Miközben a csárda kupolatermében kanalazta volna magába a halpaprikást, itt sem hagyták nyugodtan fogyasztani, így tovább állt. Vagy nem így történt?

