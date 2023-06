Mi fán terem a tarhonya? – nyúlunk a telefonunkért és írjuk be a „Gugliba” a kérdést, amire a mesterséges intelligencia által legrelevánsabbnak tartott választ, válaszokat várjuk. Természetes dolog ma már. Ahogyan az is, hogy ha egy kávézóban, bárban vagy diszkóban nekünk tetsző számot hallunk, nem feltétlenül a barátainkhoz, ismerőseinkhez fordulunk, hanem megnyitunk egy applikációt, ami pár másodpercnyi taktus meghallgatása után már írja is az előadót és a zene címét, amit aztán egy másik alkalmazásban kedvünkre hallgathatunk teljes valójában. Annyira mindennapiak ezek a dolgok. Vagy nem. Például akkor, amikor kimarad a szolgáltatás. Akkor lemegy az ember az emeletről, szóba elegyedik a családtagjaival, s rájön: ők is egészen kedvesek, szórakoztatók.