Feol podcast 1 órája

Feol Podcast: Hogyan védhetjük kutyáinkat a hőségben? - Vendégünk Molnár Tamásné Zsazsa, az ASKA vezetője

Felelős állatartóként természetes, hogy a nyári hőségben is a legjobbat szeretnénk kutyáink számára. Gondoljunk csak bele, önmagunkat is számos módon próbáljuk hűsíteni a forró napokon, erre pedig kutyáinknak is szüksége van.

Molnár Tamásné Zsazsa Fotó: FMH-archív / Fehér Gábor

Molnárné Zsazsa, az ASKA menhelyének vezetője olyan tippeket és tanácsokat fogalmazott meg, amelyek betartásával megkönnyíthetjük a nyári napokat kedvenceink számára. A szakemberrel a toklászok és a kullancsok veszélyeiről is beszélgettünk, amelyek szintén fokozott odafigyelést igényelnek ezekben a hónapokban.

