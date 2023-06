Cseh László elnök olyan szívélyesen fogadott, mintha mindig ismertük volna egymást. Az élet öröme minden mozdulatában és szavában tetten érhető volt. Nem véletlen, hiszen egy olyan témát boncolgattunk, amely nem egyszerű. Az elnök munkatársaival együtt arra tette fel az életét, hogy a fogyatékkal élők és családtagjaik mindennapjait segítse.

Honnan ez az elhivatottság? Mi vonzotta Önt erre a nehéz terepre?

– Gyermekünk oxigénhiánnyal született, emiatt születése óta fogyatékkal él. Most 27 éves, kerekesszékben ül és teljes ellátásra szorul. Baba kora óta hordtuk őt fejlesztésre, sok utat megpróbáltunk, de teljes gyógyulást egyik sem eredményezett. Emlékszem, körülbelül 20 évvel ezelőtt Cecén működött egy családi napközi kisgyermekeknek és elmentünk meglátogatni. Amit ott láttunk, az maga volt a csoda. Ekkor valami megszólalt bennem és mondtam a páromnak, hogy nekünk is kellene valami hasonlót csinálni, mert ha Lackó állapota így marad, akkor ez az egész életünkre kihat. Így vannak ezzel azok a sorstársaink is, akik hasonlóképpen fogyatékkal élő gyermeket nevelnek. Ez egy 24 órás szolgálat és bizony saját példából tudjuk, hogy ha az ember nem nyit kifelé, akkor előfordul, hogy teljesen bezárkózik. Meggyőződésem, hogy egységben, csapatban közös feladatként minden sokkal könnyebb. Folyamatosan kerestem a lehetőséget, miként is kezdjük el, mire 2020-ban jött az ötlet, amit gyermekünk, Lackó sugallt: vegyünk egy kisebb házat, odaköltözünk, ezt pedig, ami körülbelül 100 négyzetméter, ajánljuk fel és hozzuk létre itt a fogyatékkal élők napközis otthonát.

Megélik az élet örömteli, boldog pillanatait is: itt a farsang, áll a bál a Csodás Jövő Egyesület lakói között is.

Fotó: Egyesület

Hogyan jött az egyesület ötlete, mit kell tudni róla?

– Megkerestem Mezőszilason és a környék településein minden fogyatékkal élő gyermeket, nevelőszülőt, hogy csináljunk egyesületet és közös erővel próbáljuk gyermekeink sorsát a saját kezünkbe venni, mivel erre ők nem képesek. Így 2020. október 26-án megalakult a Csodás Jövő Egyesület, amely 18 év feletti fogyatékkal élő fiatalok nappali ellátását tűzte ki célul. 2021. november 1. óta egyesületi szinten – önfenntartásból, önkormányzati támogatásból és együttérzők támogatásából – működünk, amiért végtelenül hálásak vagyunk, hogy napi négy órában működtethetjük a napközit. Ez hatalmas segítség, hiszen a szülő egy kicsit felszabadulhat a 24 órás szolgálatból. Fiataljaink jelenleg négyen vannak: van egy autista fiúikerpár (30 évesek), akik összefüggően nem beszélnek, de értik, amit mondunk, önálló életvitelre nem képesek. Van egy 27 éves CP-s fiúnk is, aki halmozottan sérült kerekesszékes: nem beszél, önálló mozgásra nem képes, ettől függetlenül mindent megért. És van egy lányunk is, aki 22 éves középsúlyos szellemi fogyatékkal él, folyamatos felügyeletre szorul.

Dél-Fejér országgyűlési képviselője, Varga Gábor is részt a Csodás Jövő Egyesület jótékonysági pünkösdi bálján.

Fotó: Sebestyén Bálint

Konkrét példákat, rendezvényeket is tudna felhozni a munkájukból?

– 2021 óta évente megrendezzük a Cseh tanyán a jótékonysági bálunkat. Kedves vendégeink évről évre megjelenésükkel és támogatásukkal fejezik ki együttérzésüket, amiért nagyon hálásak vagyunk és ezúton is szeretnénk megköszönni minden segítő támogatást. Külön kiemelném Varga Gábor képviselő urat, Steidl János polgármestert, Zámbó Tibor igazgatót, hogy ellátogattak hozzánk.

Idén július 22-én rendezünk meg először az egyesületünk által egy egész napos rendezvényt, szintén a Cseh tanyán, ahova szeretettel várjuk minden, fogyatékkal élő társunkat, hozzátartozót és minden együttérző érdeklődőt. Egy vidám napot tervezünk, ahol az előadók műsorai, illetve a közös játékok, foglalkozások segítik az ismerkedést, barátkozást a hasonló élethelyzetben élő embertársainkkal.

„Nem véletlen születtek ők hozzánk: tanítani jöttek minket, az egész emberiséget!”

Mit kapnak Önök nap, mint nap a napközisektől?

– Minden, amit adni tudunk, az a gyermekeink belső öröméből, boldogságából ered. Csodálatos dolog nap, mint nap látni a ragyogó szemeket és hálával teli arcokat. Mi egészséges emberként is csak nehezen tudjuk elérni az igazi bentről jövő feltétel nélküli boldogságot, szeretetet, ők pedig egy mozgásképtelen, beszélni nem képes testbe bezárva is át tudják nekünk adni azt az erőt, ami előre visz minket. Ezért hiszem és vallom, hogy nem véletlen születtek ők hozzánk: tanítani jöttek minket, az egész emberiséget!

Mi a küldetésük, mit szeretnének a jövőben még elérni?

– Küldetésünknek érezzük, hogy a fogyatékkal élő embertársaink éltét segítsük, ne nem hagyjuk őket egyedül. A szülő, aki 24 órás szolgálatban van, őt sem szabad figyelmen kívül hagyni, mert fogyatékkal élő gyermeket nevelni nem egy könnyű feladat, ezért nem szabad hagyni, hogy a szülő örökre ápolói szerepkörben maradjon: abba bele lehet őrülni! Hisszük, hogy minden ember fontos, a Jó Istennek mindenkivel célja van. Ezért eltökélt célunk, hogy napközinket fejlesszük és példamutató magatartásunkkal rávilágítsunk arra, hogy egységben sokkal könnyebb. Az a napi pár óra, amit a gondozottjaink itt elöltenek, nekik és szüleiknek is óriási felszabadulást jelent.