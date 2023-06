Beszélgetésünk apropóját a – nevezzük így – békebélyeg adta. Az Európai Postaüzemeltetők Egyesületének tagjai évente bocsátanak ki ugyanabban a témában bélyeget, amivel a tagországok azonos értékeiket mutatják be. A háború Európa keleti felén a mindennapok szomorú valóságává vált, ezért döntött úgy a PostEurop, hogy a 2023-as Európa bélyeg témájául a béke témakörét választja. A versenyben valamennyi postaigazgatás egy saját bélyegtervvel indulhatott és a tagországok postái szavazás útján döntötték el, melyik grafika kerüljön a 2023-as közös bélyegre. Erre a pályázatra hívták meg Nádi Boglárkát, Bogit is. Ugyan nem az ő munkáját választották végül, a Magyar Posta úgy döntött itthon kiadja azt. Bogi rajza a májusban kibocsátott bélyegkisív egyik címletén látható, míg másik címletére a Luxemburgi Posta által benevezett, Linda Bos és Runa Egilsdottir grafikusok által tervezett nyertes grafika került. A bélyegkisívet húszezer példányban adták ki.

A kisbélyegív május 9. óta kapható

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Hogy lehet bejutni a Magyar Posta pályázatára? – tettem fel a kérdést Nádi Boglárkának. - A Soproni Egyetemen az Alkalmazott Művészeti Intézetben diplomáztam. Amikor annak idején diplomatéma választásra került a sor, sokat gondolkoztam azon, mit adhatnék be. Olyat szerettem volna alkotni, amit korábban még nem csináltam és amiben kamatoztathatom az egyetemi évek alatt tanultakat is. Végül egy barátnőm vetette fel: miért nem tervezek bélyeget? Kiderült, ilyet korábban még nem csináltak az egyetemen. Ráadásul, gyerekkoromban édesapám indíttatására testvéreimmel gyűjtöttünk is bélyeget – mesélte Bogi, aki tehát diplomamunkájából kifolyólag került először kapcsolatba a Magyar Postával. Az akkor készült munkáját ugyan még nem adták ki, de a következő bélyegtervezői pályázatra már behívták és azt meg is nyerte: Weöres Sándor születésének 100. évfordulójára készített bélyegeket, melyeken az illusztrációk akár gyerekeknek szóló verseskötetbe is beillenének, mellettük egy-egy versidézet olvasható. – Ezeket a grafikákat azóta már kevésbé szeretem – jegyezte meg nevetve, amikor kinyilvánítottam a tetszésemet. – Mai fejjel úgy gondolom, lehetnének jobbak, esztétikusabbak is. Nekem egyébként az akkori pályázatra készült másik sorozatom jobban tetszett, de hát nem én választok – tette hozzá.

A Weöres 100. évfordulóra Bogi által tervezett és 2013-ban megjelent bélyegsorozat

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A postával a kapcsolat azóta is megvan és két-három évente meg is jelenik egy-egy Bogi által tervezett bélyeg. Eddig összesen öt jelent meg, többek között húsvétra, karácsonyra. És hogy mitől jó egy bélyeg? - Attól, hogy kis méretben is működik a rajta lévő grafika – vágta rá Bogi, aki azt is megmutatta, úgy kell tervezni, hogy az ábrában legyen helye minden, a bélyegen kötelezően feltűntetendő információnak is. És hogy „mire gondolt a művész” - ahogy szoktuk kérdezni – a béke bélyeg megalkotása közben? –

A grafikán azt próbáltam megfogalmazni, mi jut eszembe a háborúról. Ugyanakkor arra is figyeltem, hogy ne legyek túl triviális, pl. a galamb megjelenítésével, ami viszont mégiscsak a béke egyik alapmotívuma.

Két kisfiam van. Őket elnézve is látom, mennyire ártatlanok és tisztaszívűek a gyerekek, akikben még csak nyomokban sem létezik a háború gondolata. Hiszem, hogy a gyerekeken kívül még sok ártatlan és tisztaszívű ember él a világon és hogy a háború felesleges része a világnak – árulta el Bogi.

Bélyegtervezésből persze nem lehet megélni, a mindennapokban Bogi tervezőgrafikusként dolgozik egy fővárosi stúdióban, amelyet az egyetem után osztálytársaival alapított. A bélyegek tervezése – ha munka szempontjából nézzük - nem más, mint tervezőgrafikai műfaj. De Bogi esetében hívjuk inkább kedves hobbinak! Ha minden jól alakul, idén karácsonyra is megjelenik egy újabb grafikája. Arról azonban, hogy mit tervezett, nem beszélhet, a terveket sem láthattuk. Ez az alkotó és a Magyar Posta titka.