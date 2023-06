Június harmadik vasárnapja Apák napja. Idén ez június 18-ára esik, melyre már javában készülnek az erre a napra adó családok. Vannak, akik egy kis kedveskedéssel, feliratos apróságokkal, sörválogatásokkal, fotóalbummal készülnek, mások szerint azonban az élmény fontosabb. A kedvenc fogás elkészítése, egy gondosan összeállított fotóalbum vagy élményajándék lehet a jó ötlet azoknak, akik valami különlegesre vagy éppen otthonosra vágynak.

De idén már az Apák is készülhetnek valamivel: a Férfiak Klubja közösségi oldalán hirdette meg a Vállvetve Apával Napot a munkahelyen. Magánszemélyek és cégek is jelentkezhetnek az Apák napját követő hétfőre meghirdetett napra, melynek lényege, hogy az apák beviszik magukkal gyermekeiket a munkahelyükre (ami idén már csak azért is remek időzítés, mert a nyári szünet első munkanapjára esik). Ez a nap így ünnep és emlékezetes együtt töltött idő lehet mindkettejük számára! A felhíváshoz már eddig is sokan csatlakoztak, többek között az Alba Regia Szimfonikus Zenekar is.

Szerző: S. Töttő Rita