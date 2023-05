Két napnyi retró számítógépes őrület, nosztalgiafaktor a csúcson és egy csupaszív csapat vár mindazokra, akik június 24-25-én ellátogatnak Fülére, a Petőfi Sándor utca 12-es szám alatt található tornacsarnokba, ahol Orsovai Sándor, vagy ahogy PC-s körökben ismerik, Bacsis 2023-ban is elhozza a múltat a jelenbe. Amint azt a főszervező a feol.hu-nak elmondta, évről évre újabb és újabb kiállítók csatlakoznak az eseményhez, így idén már 20, a szó legpozitívabb értelmében vett őrült fog igyekezni minél több érdekességgel elkápráztatni a nagyérdeműt. Ebből kifolyólag nehéz is lenne mindent felsorolni a várható eszközökről, de annyi biztos, hogy lesz minden, ami a 80-as évektől a kora 2000-es évekig az informatika világát jellemezte. A látogatókat a közel 200 számítógépen felül konzolok, videokártyagyűjtemények, processzorok, alaplapok, extrém tuning show, manager kalkulátorok, de még telefongyűjtemény is várja. De mit is érne a számítástechnika videójátékok nélkül? Pontosan tudják ezt Bacsisék is, a korábbi évekhez hasonlóan idén sem csak arról szól a kiállítás, hogy valaki bejön és messziről megcsodálja ezeket a gépcsodákat. Nagyon nem! Itt bizony helyet kell foglalni egy-egy gép mellett és hatalmas vehemenciával nekiesni a megugorhatatlannak tűnő platformoknak és legyőzhetetlen "törököknek" a Prince of Persiában, driftelni a Need for Speedben vagy épp a sárkányokon lovagolni a Golden Axe-ban. Mert erről szól ez a két nap: újra gyermekké válni!

– A megszokott elemeken kívül minden évben igyekszünk a kiállítást úgy felépíteni, hogy minden egyes kiállító olyan dolgot mutat be, ami csak az ő standjánál látható, azaz mindennek megvan a maga felelőse. Itt-ott persze lesznek átfedések, ilyen például a VGA kártyák gyűjteménye, amiből több kiállító is készül, s közösen raknak majd ki egy egybefüggő, de hatalmas gyűjteményt - tudtuk meg Orsovai Sándortól.

Fotó: FMH-archív / E. Tringli Alexa

Aki már járt egyszer BRSZK kiállításon az tudja, hogy a szervezők mindig készülnek mellékprogramokkal is, hogy azok is jól érezhessék magukat, akik esetleg csak kísérőként érkeztek a helyszínre és nem feltétlenül rajongói a számítástechnikának. Jól sejti a kedves olvasó, főként a hölgyekre gondolunk. Tavaly asszonymegőrző néven például kirándulásokat szerveztek a barátnőknek, feleségeknek, anyukáknak, akiknek Sándor alapból is nagyon hálás, hogy "elengedik az urukat ide". Kíváncsi voltam, hogy idén is számíthatunk-e valami ilyesmire?

– A BRSZK fő irányvonala továbbra is a számítógépek lesznek, de ha valami érdekes, akkor biztosítunk helyet annak is, így a már tavaly is helyett kapott rádióamatőr állomás idén is velünk lesz. Itt a MORZE jellel való kommunikálást is ki lehet majd próbálni. Konkrétan asszonymegőrzőt idén nem hirdetünk, de ha a helyszínen úgy alakul, hogy ilyen szolgáltatásra mégis igény lenne, garantálom, hogy ezt is megoldjuk. A kedves érdeklődő készülhet még kisebb előadásokra, illetve versenyekre is. És hogy miben lesz másabb az idei? Semmiben! Ugyanolyan lesz mint korábban, de természetesen nagyobb, szebb, jobb, és érdekesebb lesz. Mindig törekszünk arra, hogy akik évente kilátogatnak hozzánk, azok számára is legyen bőven újdonság, és bátran állítom, hogy ez idén sem lesz másként.

Ha pedig kíváncsiak rá, milyen is a hangulata egy ilyen napnak, idézzék fel velünk együtt a tavalyi eseményt!