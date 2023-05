A nadapi Tüske Csilla gyűjteményével már több helyen is megfordult a megyénkben, most pedig Székesfehérváron mutat be egy válogatást. A többgyermekes édesanya autodidakta módon tanulta meg a horgolás művészetét még egy évtizeddel ezelőtt, internetes videók és könyvek segítségével. Eleinte a barátai gyermekeinek készített ajándékba, babacipőket, kiskalapokat, majd 2016-ban megszületett kislánya inspirálta a mese- és állatfigurák horgolására. Ezeket aztán sorban követték az amigurumi (kötött játékok) alkotások – tudtuk meg Tüske Gyulától, a Budai úti Tagkönyvtár vezetőjétől, aki emlékeztetett: az egyedi tárlatot egészen június 2-ig lehet megtekinteni a Széna tér 16. szám alatti épületben.