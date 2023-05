Fekete Attila, plasztikai sebésszel beszélgettünk 1 órája

Feol podcast - Új mell is jár az emlőrákon átesett nőknek!

Évente nagyjából nyolcezer nőnél diagnosztizálnak mellrákot Magyarországon. A daganat miatt akár a teljes mellét is eltávolíthatják a betegnek, ami tovább fokozza az amúgy is nehéz lelki helyzetet. A betegség tényén túl komoly lelki traumát jelent a nőiesség egy részének elvesztése. Jó hír, hogy mindenki számára elérhető – ősztől már Székesfehérváron is – a teljes emlőeltávolítás utáni emlőhelyreállító műtét.

Fekete Attila vallja, az emlőhelyreállítás elengedhetetlen a teljes gyógyuláshoz Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Kikből áll a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórház úgynevezett Emlő team-je? Kik kérhetik a beavatkozást, mennyi időbe telik az új mell kialakítása, kell-e fizetnie a betegnek a műtétért? Többek között ezekről beszélgetünk Fekete Attila, plasztikai sebésszel, a fehérvári csapat egyik vezetőjével.

