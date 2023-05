Dunaújvárosban mára már hagyománnyá vált az önkormányzat szervezésében megvalósuló kerékpártúra, amelynek során a jelentkezők a városból Mezőfalvára, majd vissza bicikliznek. A városvezetés már a május 6-i program részletes tervét is közzétette. Ez alapján 8:00 órakor kezdődik majd a regisztráció a Városháza téren, az első ötszáz nevezőnek pedig ajándékkal kedveskednek a szervezők. A résztvevők köszöntését követően 8 óra 10 perckor Délceg Zsófi vezetésével veszi kezdetét a zumba bemutató, 8 óra 30 perckor pedig Pintér Tamás polgármester, az esemény fővédnöke hivatalosan is megnyitja a programot. A résztvevők 8 óra 45 perctől Solyomvári Ágnessel közösen melegíthetnek be, majd 9:00 órakor elrajtol a túra.

14,5 kilométer kerékpározás után a terv szerint 10 óra 15 perckor érkezik a mezőfalvai pihenőhelyre, ahol Nagy Gábor egy extrém kerékpáros triál bemutatóval várja őket. A 11:00 órás visszaindulást indulást követően Dunaújvárosba érve 12 óra 5 perctől pedig Dóczi Zsuzsi vezetésével egy MyGimnastick bemutatót láthatnak az érdeklődők. A sportos programot a 12 óra 25 perckor kezdődő tombolasorsolás zárja majd.