Mindez azt jelenti, hogy a Piac + Program keretében A BBK rendezvényudvarán zajló termelőpiaccal és kézművesvásárral egy időben zenés foglalkozással várják a gyerekeket és szüleiket.

Izgalmakban és élményekben ezúttal sem lesz hiány. Mint megtudtuk, a BBK játszótérre új eszközök kerültnek, amit a lurkók ki is próbálhatnak, illetve a Martonvásári Kismamakórus jóvoltából anyák napi koncertre is sor kerül. Arra is kíváncsiak voltunk a MartonKult munkatársaitól, hogy vajon milyen új játékokra kell gondolni? Frappánsan, viccesen csak annyit mondtak: „Majd kiderül!" Annyit azonban elárultak, hogy valamennyi korosztálynak kedveznek az új eszközökkel.