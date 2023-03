Március 26-án este különleges programmal jelentkezett a MASZK és a MartonKult. A vasárnap este rendezett esemény igazi újdonságnak számított, ugyanis a Szinkron Színház keretében a "Mi kis falunk" színészei látogattak a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központba. Az érdeklődők bepillantást nyerhettek a szinkronizálás és a forgatás folyamatába, és ezáltal a színészek egy munkanapjába is. Az eseményt követően az est házigazdájával, Kozma Milos Noellel beszélgettünk.

Kitették a megtelt táblát az első alkalommal életre hívott Szinkron Színház eseményén.

Forrás: MartonKult

– Nagyon jól sikerült a Szinkron Színház. Mivel ez egy ingyenes esemény volt nem tudhattuk, hogy hány ember jön el, de nagy örömünkre szolgált, hogy végül telt házas lett. A műsort több videótechnikai elem is díszítette és a színészeink azonkívül, hogy elmesélték történeteiket, különböző játékokat is teljesítettek, amelyek még számukra is meglepetés volt. A közönség is interaktívan kivette a részét, hisz ők is kipróbálhatták a szinkronizálást és két-két szerencsés nézőnk látogatást nyert az Active Studio-ba. A műsort valmivel több mint egy órásra terveztük, de a közönség és a fellépő színészeink is annyira belendültek, hogy végül majdnem kétórás műsor lett. A rengeteg pozitív visszajelzések alapján szeretnénk a közeljövőben ilyen és ehhez hasonló eseményeket szervezni – mondta Kozma Milos az est szervezője és házigazdája.