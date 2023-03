Családalapítás és harc a fészekért 2 órája

Hangos kelepelés az előszállási művház előtt: vajon mi történhetett?

Megjött az előszállási gólya párja, melegen üdvözölték egymást (ahogy a fotón is látszik), ám információnk szerint kedd délutánra egy trónbitorló is megjelent, egy harmadik gólya is a fészket akarta! Nagyon bízunk benne, hogy meg tudják oldani békésen a dolgot és nem lesz háború közöttük.

Kecskés Zoltán Kecskés Zoltán

Megjött az előszállási gólya párja, megkezdődött a családalapítás. Fotós: Nyúl Gabriella

Tábiné Nyúl Gabriella helyi lokálpatriótaként születése óta árgus szemekkel figyeli a kelepelő madarakat és ez idén sincs másként. Minden évben nagyon várom, hogy megérkezzen a gólya a művház előtti fészekbe, mert az azt jelenti, hogy végre jön a tavasz. Nagyon vigyázok a kedves szomszédra, és végig követem a kis család életét: rak-e tojást, születnek-e fiókák, mennyi, ebből mindet felnevelik-e? Aggódva követem az első szárnypróbálgatásokat, nehogy vezetéknek repüljenek a fiókák. Tavaly volt olyan, hogy nem tudott rárepülni a fészekre, leesett, a főúton korzózott egy darabig. Onnan áttereltem a suliparkba, a többit már a gólyaszülők elintézték valahogy. Így három életerős gólya indulhatott útnak augusztusban.

Tavalyelőtt pedig az egyik gólyánk gyűrűzve volt, napokig távcsővel és fényképezőgéppel lestem, hogy le tudjam fotózni a gyűrűt. Beküldtem a központba, beazonosították a gyűrűről a madarat és a nevemre is vettem, hogy én itt Előszálláson észleltem – emlékezett vissza az elmúlt évekre a Kossuth Lajos Művelődési Házban és Könyvtárban dolgozó Gabriella, aki kicsit nyugtalankodik, rá is kérdeztünk, hogy miért? Fotós: Nyúl Gabriella – Most egy kicsit aggódok megint, mert a közeli halastavat leengedték, hogy az iszapot ki tudják kotorni. Félek, hogy nehezebben jut majd táplálékhoz a szentem. De bizakodó vagyok, remélem nem lesz gond – zárta gondoltait.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!