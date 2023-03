Hogy sikerült a második rapid-randi, ezúttal milyen helyszínre esett a választás?

– A második is hasonlóan jó hangulatban telt, mint az első. 13 pár ismerkedett ezen az estén. Fesztelen, vidám beszélgetések folytak az asztaloknál és drukkoltunk, hogy sorsdöntő találkozások is alakuljanak. A helyszín ugyanaz volt, mint előzőleg.

Mások voltak a jelentkezők, mint legutóbb? Miben volt más ezúttal?

– Az első randi után szinte azonnal jöttek a jelentkezések a következőre, pedig még nem is hírdettük az időpontot. Voltak újra jelentkezők, akik megérezték az "ízét" annak, hogy milyen a személyes találkozások hangulata. Mivel nagyon sok új jelentkezőnk is volt, nekik szerettünk volna lehetőséget adni ebben a körben, a későbbiekben nem kizárt, hogy lesznek újra randizók. A randizás metódusán nem változtattunk.

Hogy érzitek, egyre szélesedik az érdeklődés a korosztályokat tekintve?

– Most is két korosztályban indítottuk a jelentkezéseket. A csoport azonos számú férfi és nő jelentkezővel tud indulni, de kellő számú férfi jelentkező híján a 45-55 éves korosztályban nem volt randi. Viszont a fiatalabb férfiak nagyon lelkesek és aktívak voltak, a felhívást követően szinte azonnal betelt a létszám. A fiatalok már az AnndiRandi megjelenésekor érdeklődtek, hogy nekik miért nincs lehetőségük a rapid randira. Jó hír számukra, hogy márciusban a 25-35 éves férfiak és nők is ismerkedhetnek ezen az eseményen. Március 24-én jön az újabb alkalom az ismerkedésre.