Különös égi jelenség, azonosítatlan repülő tárgy Mátyásdomb felett - ezzel a címmel írtuk meg a napokban, hogy vasárnap este hét óra tájban vett észre egy jelenséget Papp Zoltán. Esetleg a nemzetközi űrállomást láthatta? - tettük fel a kérdést. - Biztosan nem repülő volt, nem úgy mozgott. És a felületén zöld, sárga és talán kék színű fényeket láttam, ami szintén nem jellemző egy repülőre - mondta akkor Papp Zoltán.

Cikkünkre reflektálva egy névtelenséget kérő olvasónk is elküldte fotóját, mert ő is hasonlót vett észre. Mint írta: "Nemrégiben olvastam cikküket. Január 24-én én is tapasztaltam hasonlót, és lencsevégre is kaptam. Hasonlóképpen a lassan haladó világító tárgy mozgását én is lebegőnek láttam. Érdekessége miatt fotóztam le, amit csatolok Önöknek."

Lebegőnek látta a lassan haladó világító "tárgyat"

Forrás: Olvasó

Egyébként van több nagyon jó, ingyenes applikáció, amiket ha letöltünk a mobilunkra, teljesen jól lekövethető, mi zajlik épp a fejünk felett, így a nemzetközi űrállomást, műholdakat, bolygókat, üstökösöket is megmutatja, csak az ég felé kell tartani a telefont. Kirajzolja a csillagokat is, felfedezhetjük az egész égboltot.

Hasonló esetben egy próbát mindenképp megér!