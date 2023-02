Két évtizedes hagyomány a Móri Borvidéki Bormustra szervezése. Az eseménysorozat, Pusztavám kivételével valamennyi borvidéki településre ellátogat. A helyi gazdák borait veszik górcső alá más helyi, illetve a többi településről érkező gazdák. A hétfő esténként tartott rendezvény Söréd, Mór és Zámoly után utolsó előtti állomásához érkezett. Csákberény kultúrházában terítettek fel a szervezők, a vendégekre várva. Átlagosan 80 fő van jelen ezeken a boros szakmai esteken, köztük több végzett szakértővel, borásszal, illetve a hegyközség vezetésével. A levezetést ez alkalommal is Sáfrán András vállalta magára. Nem volt nehéz dolga, mert egyrészt három néptáncos ifjú hölgy szaladt körbe a palackokkal, másrészt mert kiváló borokat kellett bemutatnia a nagyérdemű és rendkívül kritikus vendégeknek.

Egy Rizlingszilváni nyitotta a sort, majd Ezerjók, Olaszrizlingek és Zöldveltelinik következtek. Őket követte három Zenit és egy Zengő, melyet a kóstolók között helyet foglaló Törő Gábor országgyűlési képviselő külön megdicsért. Aztán elérkeztünk az este egyik leginkább dicsért borához. Egy Sauvignon Blanc volt csupán a sorban, de sem a borkedvelő közönség, sem a szakemberek nem találtak se hibát, se fogást a Sáfrán Pince által készített boron. A móri Frey Pince alapítója, Frey József úgy fogalmazott: -Ez a bor ott van, ahol lennie kell.

A Sauvignon alkoholtartalma 12.6-os volt, és 7 gramm maradék cukor tette még kedvesebbé.

Hasonló paraméterekkel neveztek be egy Chardonnay-t a mustrára és hasonló sikereket is ért el. A 14. tételként kitöltött, 13-as alkohollal és 6,4 savval bíró világfajta rendkívül illatos volt és ízében is visszaköszönt a zamat.

Volt két Generosa is. Ez a fajta az Ezerjó és a Tramini nászából született és éppen Csákberény az a hely, ahol elsők között vetette meg a gyökereit. Az egyik egy komoly illattal rendelkező, erős bor volt, melynek 15-ös alkoholja a 22 cukorfokos szüretnek köszönhető. A másik Generosa 13 gramm visszamaradt cukrának és csupán 12.8 alkoholjának köszönheti a zajos sikert.

A sort három Cserszegi Fűszeres és két muskotály folytatta. Egy Ottonel és egy Pölöskei került a poharakba. Előbbiről az ítészek kötött ülő móri borkirálynő, Wittner Réka mondott szép szavakat.

Továbbhaladva, a fehéreket nem feledve várta az akkor már egyre zajosabb csapat a rozék és vörösek érkezését. Nem kellett sokat várni, de csalódni sem, ugyanis egy kiváló vegyes rozé érkezett, amit Kékfrankosból készített, illatos, ropogós tételek követtek. A sort egy Merlot zárta, mellyel Bäcker Zsuzsa, a Móri Borbarát Hölgyek Egyesületének vezetője is rendkívül elégedett volt.

Ahogy az Csákberényben megszokott, folyt a pálinkapatak a több versenyen is kiváló eredményeket szerző Pataki Attilának köszönhetően és gőzölgött a kétféle étel a gánti étterem jóvoltából.