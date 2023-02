2011-ben rendezték meg először a kislángi kolbásztöltő versenyt, idén pedig már a tizenkettedikre készülnek a község faluházánál – summázta nagy örömmel Rumpler Tibor polgármester, az újkori hagyományt teremtő kislángi kolbásztöltő-fesztivál ötletgazdája. Mint mondta, soha ennyien még nem jelentkeztek a megmérettetésre! A településvezető, elárulta, hogy lesz itt minden, mi szem-szájnak ingere, minden lakót és érdeklődőt szeretettel várnak.

– Hatalmas öröm, hogy ennyi csapat jelezte részvételét. Ötven még gombócból is sok, így minden bizonnyal nehéz gyomra lesz a zsűrinek – jegyezte meg viccesen a faluvezető, aki hozzátette azt is, hogy nem csak a megyéből, de az ország különböző pontjáról érkeznek majd társaságok a jeles eseményre. Domokos László erdélyi származású színész, pedig sztárséfeket meghazudtolva készíti el a székelyföldi különlegességeket. Minden lakót és érdeklődőt szeretettel várunk! – tette hozzá Rumpler Tibor.

Annak is igyekeztünk utánajárni a szervezőknél, hogy pontosan honnan jönnek a kolbásztöltő „mesterek". Mint megtudtuk, a címvédő Fejér megyei Nővérkék mellett Kisláng, Soponya, Káloz, Mezőszentgyörgy, Lepsény, Aba, Polgárdi, Bodajk, Dég is képviselteti magát, de érkeznek Ajkáról, Felsőzsolcáról és Miskolcról is.

Ami pedig a programot illeti: A disznóvágás 8 órától kezdődik, melyet 10 órától a kolbásztöltő verseny követ – végig zenés kísérettel. Az egész napos jókedvről Horváth Gellért és Juhász József gondoskodnak. 13 órától jöhet a zsűrizés, majd 14 óra magasságában kiderül, hogy melyik csapat volt az idei legjobb! A zsűrizést R. Kárpáti Péter színész vezeti.

Vezető képünk illusztráció!