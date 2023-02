Az alcsúti temetőben már január első hetében nyíltak a hóvirágok, őket is bizonyosan a kastélykertből menekítették át az eltelt évszázadban. Ma már tilos hozzájuk nyúlni, szigorún védettek országszerte, különösen az alcsúti arborétumban óvják mind a hét faj huszonhét fajtáját a tavaszi hírnököknek. S ha már tavaszi hírnök, akkor nemcsak a gyönyörű hóvirágmezőt csodálhatják meg a látogatók, hanem a sárgaszirmú téltemetőt is, amelyik foltokban szintén virágzik a parkban.

Fotós: Zsohár Melinda / Fejér Megyei Hírlap

Minden évben ugyanúgy örülnek a természet szerelmesei a hóvirágzásnak, ami első pillantásra mindig ugyanolyan, de nem. A megújuló természet minden évben más és más, ráadásul az idei csapadékos január hatására erőre kaptak az utóbbi évtizedekben megfogyatkozott parki növények. Tavaly mondta el Farkas Norbert, a kezelő Duna-Ipoly Nemzeti Park szakmai vezetője, hogy a tartós aszályt megsínylették a hidegnek ellenálló hóvirágok, ám a szomjúság velük is elbánt. Idén erőre kaptak, a látvány gyönyörű, a következő napokban megsokasodnak a fehér szirmú, törékeny növénykék, az összefüggő hóvirágmező gyorsan kialakul.

Fotós: Zsohár Melinda / Fejér Megyei Hírlap

A József nádor által telepített angolkertet a főhercegi utódok is gyarapították különleges növényekkel, különösen faritkaságokkal, köztük immár famatuzsálemek szólnak némán a dicső múltról. A természetvédelmi területté nyilvánított arborétum dendrológiai gyűjtemény egyben, így hívják a sokféle fát magába foglaló mesterséges kertet. A dolgozók leszórták faforgáccsal a sárosabb ösvényeket, kijelölték az utakat, s mindig megkérik a látogatókat, hogy ne térjenek le róluk. Az a tapasztalat, hogy bármilyen sokan eljönnek Alcsútra, köztük rengeteg kisgyerekes család, vigyáznak a szép környezetre. Hogy izgalmasabb legyen a kirándulás, javasolják Felcsúton, a Pancho Aréna környezetében leparkolni az autóval, s kisvasúttal megtenni az utat az alcsúti Sport Hotelig, a megállótól alig kőhajításnyira van a hatalmas kapubejárat. Már az útról és a kerítés mellől is belátni a változatos domborzatú kertbe, ahol kisebb-nagyobb foltokban nyílnak a hóvirágok. Néhol kis csoportokban bújnak meg, másutt csakugyan tömött virágszőnyeghez hasonlóan borítják be az avart, tolják szét az ősszel lehullott leveleket.