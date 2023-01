Perkáta öreg fáinak életében igazán sikeresnek mondható a tavalyi év, ugyanis 2022-ben tizenöt fa kaphatott ápoló kezelést. A kezdeményezés motorja a helyiekből álló közösség, melynek összefogása és anyagi támogatása nélkül nem történhettek volna meg a fák életminőségét javító kezelések.

A fák metszésén túl – amelyeknek szüksége volt rá – korona erősítést is kaptak, s egyes fák egészségét műszerekkel is ellenőrizték. Örömhír, hogy a gondoskodásnak köszönhetően néhány fa kivágását is sikerült megelőzni.

Az ápolásban részesült fák közül öt 2022-ben bekerült Pósfai György Magyarország legnagyobb fái – Demdrománia című gyűjteményébe is.