S akárki akármit is mond, a farsang legalább annyira a kreatív anyukák versenye, mint az osztályteremben a gyerekeké. A kevésbé kreatívok pedig internetes keresőznek vagy közösségi oldalakon bújják a jelmezes csoportokat, posztokat. De a lényeg és a közös nevező mindig ugyanaz: a gyerek boldogsága. Körbenéztünk hát, mi a 2023-as farsangi trend.

Vannak, akik az éppen trendi hullámokra ráugorva mindig a legmenőbb figurák bőrébe – akarom mondani jelmezébe – akarnak bújni. Így például míg pár éve minden második kislány jégszőke szépség, Elza akart lenni, most a hullasápadt, fekete hajú Wednesday és a Harry Potter Hermionéja lett a célpont. Ugyanez a jelenség persze a fiúknál is megvan: pókember után Amerika kapitány, Super Mario, aztán pedig a Minecraft lett a menő. Mindegyikre kapható természetesen jelmez, de otthon is elkészíthető hozzájuk papírból maszk, doboz vagy éppen pajzs, ha saját kezűleg szeretnénk megoldani a történetet.

A jelmezes keresőposztok alatt a legtöbb anyuka egyetértett abban, hogy egyre nehezebb rávenni a nagyobb gyerekeket arra, hogy olyan jelmezbe bújjanak, ami nem köthető egy éppen aktuális mese- vagy filmszereplőhöz. Így az indiánlányok, angyalkák, boszorkák, tündérkék, nyuszikák, őzikék csak abban az esetben lehetnek érdekesek, amennyiben Csingiling, Pocahontas, Bing nyuszi vagy az Öreg néne őzikéje és társai szerepét jelenítik meg a gyerek számára.

Vannak azonban gyerekek, akik rávehetők az egyedi megoldásokra, aminek a vicces kedvű anyukák nagyon szoktak örülni: remek móka például a gyereket egérfogó csapdába varázsolni vagy éppen tükörtojásnak öltöztetni. Ez utóbbi igazán egyszerű: fehér lepel közepében egy sárga folt és kész is a farsangi gyerek reggeli. Popcorn is lehet bárkiből: nem kell hozzá más, mint egy kartondoboz, amit lefestünk piros-fehérre, feliratozzuk és purhabból elkészítjük a popcornokat. Lyukakat vágunk a kezeknek-lábaknak és voila – kész is a jelmez! A nutellás doboz elkészítése is hasonló módon történik, csokikrém kedvelőknek igazán jó jelmez. A gyümölcsrajongó gyerek pedig lehet például szőlő: nem kell más hozzá, mint néhány zöld lufi, a feje tetejére pedig sapkára varrt papír szőlőlevél. A balerina jelmezt is szokták szeretni a kislányok és szerencsére ehhez nem kell igazán kézügyesség sem: tüllszoknya, tornadressz és egy cuki kis konty elegendő. Ha sok otthon a plüss és van egy kartondoboz mellé, akkor könnyedén lehet a gyerek farsangon karos játékautomata. Nem vicc (de vicces): a doboz felső részén ablakokat vágni, oldalt és alul lyukakat a lábaknak, kezeknek. Tetszőleges színre festeni vagy csomagolni, gombokat ragasztani rá. Az ablakon belül pedig, ahol a gyerek feje lesz, plüssökkel megtölteni a teret. A doboz tetejére ragasszunk plüsselkapó karokat és kész is a jelmez. A lehetőségek tárháza végtelen, és ha az ötlet megvan, akkor már csak egy tényező szólhat közbe: minden gyerek rémálma – a lebetegedés a farsangi buli idején. Jó tanács: ilyenkor ne azzal vigasztaljuk a gyereket, hogy jövőre is lesz farsang, hanem azzal, hogy szervezünk neki egy exkluzív farsangi bulit, ha meggyógyult!