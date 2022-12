A fehér akácvirág tea savlekötő, gyomorsav csökkentő hatású, ezért reflux enyhítésére is alkalmazható. Görcsoldó és étvágycsökkentő, kellemes, édeskés íze miatt élvezeti teaként is gyakran fogyasztják.

Az aranyvessző teát puffadásra, teltségérzetre szokták javasolni. Erősíti a gyomrot, fokozza a bélrendszer mozgását, enyhíti a puffadásokat.

A kamilla már évezredek óta a hagyományos orvoslás része. Számos egészségügyi problémában van segítségünkre, többek között az emésztő szervrendszerre is jótékony hatást gyakorol: gyomorfájás, gyomorrontás, puffadás esetén is alkalmazhatjuk.

A kamilla tea görcsoldó, szélhajtó, gyulladáscsökkentő és fertőtlenítő hatású.

A borsmenta tea fogyasztása segít megszüntetni a hasi görcsöket és a székrekedést és javítja az emésztést. A gyomorban fellépő gyulladások kezelésére is alkalmazzák. Hányinger és émelygés esetén is segítségünkre lehet, ráadásul jó hatással van a légúti megbetegedésekre is.

Az orvosi citromfüvet elsősorban idegességre, ideges eredetű szívpanaszokra és alvászavarokra alkalmazzák, azonban kiváló emésztésjavító és puffadásgátló is.