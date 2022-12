Hétfő, szerda és pénteki napokon, este 6-tól indulnak a Sörház tér 3. számtól és keresik fel az utcán élő embereket. Ebben az időszakban különösen fontos, hogy tudjanak a hogylétükről.

Az utcán élő emberek ellátására körülbelül 60-70 ember visz ki egytálételt, takarókat és meleg teát.

– Ezekben a napokban 95-97 ember él kint, akikről tudunk, regisztráltunk, akiket név szerint ismer az utcai szolgálat. Tudják hol szoktak lenni, merre járnak, hol alszanak – beszél szolgálatukról Zsabka Attila, a Kríziskezelő vezetője.

Ők azok, akiket bárhogy is kérnek, nagyon ritkán mennek be a kényelmesebb és biztonságosabb intézmény épületébe. Nehezen adják fel a látszólagos önállóságukat. Bár bizonytalan a napi létük, mindenképpen ragaszkodnak a megszokotthoz. Nehezen fogadnak el egy napirendet vagy szabályokat, ha az intézményről beszélünk.

Többségük 15-20 éve él már az utcákon. Berendezkedett helyen élnek akár párban, kolóniákban. Sok esetben annyira megszokták ezt az életmódot, hogy még egy betegség esetén is a beteg hordók, az intézménybe viszik vissza ezeket az embereket, ott lábadoznak. Előfordul, hogy nem is tudnak már visszamenni azok közé a körülmények közé, ahol eddig éltek. Ilyenkor maradnak az intézményben, itt tudják őket segíteni a lábadozásban.

A vezető szerint a nagyon nagy hidegek kényszeríthetik még az embereket arra, hogy néhány napra, esetleg egy-két hétre behúzódjanak az intézmény falai közé. Ezt viszont nem lehet kiszámítani, hogy számukra mi számít hidegnek.

Az esti teajáratok 12-13 megállóból állnak a városban és gyakorlatilag évek óta szinte teljesen ugyanazok a pontok, amiket pontosan be is tartanak helyileg és időben is. Ilyenkor kiadják az ételt, a meleg teát, és a takarókat, amiből több száz fogy egy téli szezon alatt. A járatok általában fél 8-8-ig tartanak, amik életet is menthetnek.

Az ilyen járatok alkalmával arra is ügyelnek, hogy figyelemmel kísérjék kik azok, akikkel nem találkoznak. A teaosztás végeztével minden esetben vissza keresik azokat, akik nem jelentek meg az egyes pontokon. Ellenőrzik, hogy minden rendben van, szorulnak-e bármilyen segítségre.