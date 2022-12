- Fontos, hogy már a bevásárlásnál is próbáljunk meg egészséges alapanyagokból válogatni. A menü összeállításakor a soványabb húsokat részesítsük előnyben,és köretnek zöldség is kerüljön az ünnepi asztalra. Már azzal is sokat segíthetünk, ha elkerüljük a túlevést. Nem kell túlzásba vinnünk a mennyiségeket; amikor úgy érezzük, hogy elég és tele vagyunk, tudjunk nemet mondani a többi ételre – tanácsolja Gellén-Kiss Szilvia, zalaegerszegi dietetikus.

A hagyományos ételek is lehetnek egészségesebbek

- Karácsonykor gyakran készítenek töltött káposztát. Az ünnepi finomság nem a káposztától lesz nehéz, hanem attól, amit hozzáadunk. Ezt is lehet soványabb húsból készíteni, a fehér rizst pedig lecserélhetjük bulgurra vagy barna rizsre. A halászlé és a rántott hal is sok ünnepi asztalon van jelen. A halászlével az a baj, hogy általában túl zsírosan fogyasztjuk, míg a rántott halnál a panírral van a gond: ahogy bepanírozzuk, veszít az egészséges táplálkozásban elfoglalt helyéről. Helyette készíthetjük roston, vagy akár adhatunk neki egy zöldfűszeres kérget is. Ha mégis a panírozás mellett döntünk, a fehér lisztet célszerű teljes kiőrlésűre cserélni. Ezen kívül pedig fontos, hogy a bő olajban sütést is felejtsük el.

Gellén-Kiss Szilvia dietetikus

Gyümölcsöt a desszertbe!

- Desszertnek célszerű a gyümölcsös süteményeket előnybe helyezni, de fantasztikus gyümölcssaláták és gyümölcstálak is készülhetnek – ez utóbbi nemcsak finom és egészséges, de az ünnepi asztal kiemelkedő dísze is lehet. Cukor helyett pedig használjunk természetesebb édesítőszereket, mint a stevia vagy az eritrit – javasolja a dietetikus.